Top 10 News: ବଢ଼ିବ ଆମ ବସ୍‌ ସଂଖ୍ୟା, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ଆତଙ୍କୀ ଦମନ ପାଇଁ ଆସିଲା ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ନୀତି ‘ପ୍ରହାର’ । ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଣିଛି ‘ପ୍ରହାର’ । ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ସୀମାପାର, ଡ୍ରୋନ୍-ଆଧାରିତ ଆକ୍ରମଣ, ସାଇବର ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବ ପ୍ରହାର ।
Headlines 02- ପିପିଲି ସିଫା ନିକଟରେ ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ୍ । ହତ୍ୟାର ୨୦ ଦିନ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛବିନ କାଣ୍ଡିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗହୀର ମଝିରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାବୁ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିସାରିଛି ପୋଲିସ ।
Headlines 03- ରାଜକନିକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ୩ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି । ୨ ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ DEOଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ, ଫୁଲନଖରା–ନିଆଳି ମାଧବ ୪-ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୂର ସଂଘ ।
Headlines 05- ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଆମ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା । ଆଉ ୬୦୦ ଇ-ବସ୍ କିଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ପିଏମ୍ ଇ-ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ ଆଉ ୪୦୦ ଇ-ବସ୍ । ଏଥିପାଇଁ ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟରେ ୪୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।
Headlines 06- କଟକ ଭୂ-ଲେଖ ଓ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ମାମଲାରେ ଅଫିସ୍ ଉପକରଣ ଜବତ କରିବାକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସିଲଭେସା ସଂସ୍ଥାର ଆବେଦନ ଆଧାରରେ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ଗତ ୧୮ ରେ ଜବତ ସମୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ ।
Headlines 07- ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପଦ୍ମ ଧରିଲେ କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ କର୍ମୀ । କାଉନସିଲର, ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତିସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସଭିଏଁ ।
Headlines 08- ଧାନ କିଣାବିକାରେ ଫଲ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଖରମୁଣ୍ଡା ପିପିସିର RMC ଇନଚାର୍ଜ ମୀନକେତନ ସାହୁ ଏବଂ ବଡ଼ବାଉଁଶେନ ପ୍ୟାକ୍ସ ଡିଇଓ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ୟାକ୍ସ ସଂପାଦକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
Headlines 09- ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଜିତ ଦାସ । ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଅଭିଜିତ ଦାସ । ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦ୍ମ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ବପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ।
Headlines 10- ଫେବୃଆରୀ ୨୪ ଏବଂ ୨୫ ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । କାଲି ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ୧୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ବରଗଡ଼ ।