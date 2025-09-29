Top 10 News: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୩ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭିଜାଇବ ଲଘୁଚାପ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Today
Headlines 01- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ୩ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଳରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମହିଳାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନେଇ ଜାରି ହୋଇଥିବା କଟକଣାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା କଟକଣାକୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ ୧୯୫୬ରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
Headlines 02- ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବା ଲାଗି ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁତାବକ ୫ ବର୍ଷରେ ୨୨୦୦ଟି ମଡେଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାଧିକାର ଆଇନ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ଏହି ଯୋଜନା। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସିବିଏସ୍ଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏହା ତିନି ବର୍ଷ ଯାଏ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ମୋଟ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ।
Headlines 03- ଆମେରିକାର ସିନେମା ଶିଳ୍ପକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେରିକାକୁ ତା’ର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ବିଦେଶୀ ସିନେମା ଉପରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମସବୁ ଆମେରିକା ବାହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ତାହା ଉପରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ହଲିଉଡ୍ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
Headlines 04- ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କାନାଡ଼ା ସରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଏହାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଜବତ, ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପୁଲିସ ଓ ଅନ୍ୟ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହାସହ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଦାୟର ଲାଗି କାନାଡ଼ା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବ। କାନାଡ଼ାର ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାରି ଆନନ୍ଦସାଙ୍ଗରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 05- ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଟିଭିକେ ସଭାପତି ତଥା ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର ଏତଲା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଫଆଇଆରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ଦଳାଚକଟାରେ ଅତି କମରେ ୪୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଘଟଣାରେ ୬୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ପୋଲିସ ବିଜୟଙ୍କୁ ଦଳାଚକଟାରେ ଆହତ ତଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ପୀଡିତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଯିବାକୁ କହିଛି। ପୋଲିସ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଦଳାଚକଟା ସମ୍ପର୍କରେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଟିଭିକେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ।
Headlines 06- ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନଗର ନିଗମ ଏବଂ ସାହାରା ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସହାରା ମୁଖ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସପନା ରାୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାରା ସିଟି ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘର ଖାଲି ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ନଗର ନିଗମ କହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ସପନା ରାୟଙ୍କୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲା। ନୋଟିସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ସାହାରା ସିଟି ଜମି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ମାଲିକାନା, ଏବଂ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଆବଣ୍ଟନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।
Headlines 07- ବେଆଇନ୍ ବାଣକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅପରେସନ ଅଗ୍ନିରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ମାତ୍ର ୨ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୮ କୋଟି ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ବୌଦ୍ଧରୁ ସର୍ବାଧିକ ୫ କୋଟି ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୧୩୩ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ୪୫ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ପୋଲିସ୍ ।
Headlines 08- ସରକାର ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)ର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରୁ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ RBIରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ରାଜେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଶ୍ରୀ ରାଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ରାଜେଶ୍ୱର ରାଓ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ।
Headlines 09- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭସ୍ମା-ରେମୁଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଇବ୍ ନଦୀକୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଖସିପଡିଛି । ନଦୀରେ ଓଲିଟିପଡିପା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚକ ଉପରକୁ ରହି ଭାସୁଥିବା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ମୋହନାରେ ଘାଟିରୁ ୧୦ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖସିପଡିବା କାରଣରୁ ୧୨ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଡ଼ବା ଥାନା ଗରଡମା ନିକଟସ୍ଥ ଢେପାଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ।
Headlines 10- ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୨୦ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୧ ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ଯୋଗୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜିବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।