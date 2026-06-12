/Top 10 News: ଏକାଥରେ ମିଳିବ ୩ ମାସର ଭତ୍ତା, ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- MV କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆଙ୍କ ପୋଡ଼ି ହେବା ଘଟଣାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିବା ଭଉଣୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ୮୦% ପୋଡି ଯିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସର ବର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ SP ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରମାଣ, ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ।
Headlines 02- STF ହାତରେ ଦୁଇ କୁଖ୍ୟାତ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ । କନ୍ଧମାଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଛି STF । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସିଣ୍ଡିକେଟର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ଗତ ୧ ବର୍ଷରେ ଏହି ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ୨୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରିଛି ।
Headlines 03- ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ପରିସରରେ ବାପାପୁଅଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସଦର ଥାନା ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ରାଣୀପାଳ ଗାଁର ବାପାପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏକପାଖିଆ ମାମଲା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ । ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଏସ୍ପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସୀ, NTAର ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ବଢ଼ିଲା NEET (UG) ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଅବଧି । ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଅବଧି ୧୯୫ ମିନିଟ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି । ୨୧ ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୫ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ହେବ ପରୀକ୍ଷା । ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ ୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ ।
Headlines 05- ଭାରତୀୟ ସୁଟିଂ କୋଚ୍ ଜସପାଲ୍ ରାଣାଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ । ୧୯୯୪ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜେତା ଥିଲେ ଜସପାଲ୍ । ଜସପାଲ୍ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ନେଇ NRAI ସଭାପତି କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓଙ୍କ ସୂଚନା । ଜର୍ମାନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ISSF ବିଶ୍ୱକପରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।
Headlines 06- କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା । ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ । ମୀନାକ୍ଷୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 07- ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । କେଜିରୁ ପିଜି ଯାଏଁ ମିଳିବ ଦେୟମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା । ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା । ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ କେଜିରୁ ପିଜି ଦେୟମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ।
Headlines 08- ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏ ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରର କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । 'ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି' । '୧୦ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ସୁଧୁରିଛି' । '୨ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି' । 'ଗୋଟିଏ ମାସରେ ନ ହେଲେ ବି ୩ ମାସର ଭତ୍ତା ଏକାସଙ୍ଗେ ମିଳିବ' ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ଜଗତସିଂହପୁର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସଦର ଥାନା ନିପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବେସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ।
Headlines 10- ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ମୌସୁମୀ ଆସିବା ସହିତ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ସକ୍ରିୟ ରହିବ।