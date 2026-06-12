Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ଏକାଥରେ ମିଳିବ ୩ ମାସର ଭତ୍ତା, ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ଏକାଥରେ ମିଳିବ ୩ ମାସର ଭତ୍ତା, ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 12, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:01 PM IST
Top 10 News: ଏକାଥରେ ମିଳିବ ୩ ମାସର ଭତ୍ତା, ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News:ଏମ୍‌ଭି କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ,ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ପରିବାର
Odisha news1 hr ago
2
Aadhaar Card New Rules2 hrs ago
3
jaspal rana dies2 hrs ago
4
E853 hrs ago
5
weather report6:07 AM IST