Top 10 News: ଶରଧାବାଲିରେ ତିନି ରଥ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଶରଧା ବାଲିରେ ଲାଗିଛି ୩ ରଥ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦର୍ପଦଳନ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଲାଗିଛି । ଶରଧାବାଲିରେ ଶୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିହ୍ୟୁଳ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଆଜି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟଣା ସରିଛି । ତିନି ରଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ।
Headlines 02- ଶରଧାବାଲିରେ ତିନି ରଥ ଲାଗିବା ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ । ଶରଧାବାଲିରେ ୱାନ ୱେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ମୁଖରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶରଧାବାଲି ବାଟେ ବାହାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଆଡପ ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଗତବର୍ଷର ଅଘଟଣକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 03- ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟାହିଆ ନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସମହାପାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟାହିଆ ଓଜନ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଅଧିକ ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ । ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଟାହିଆ ଖୋଲା ନଯାଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥକୁ ଆସି ପାରିନଥାନ୍ତେ ।
Headlines 04- 'ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ୧୦୦ ଦିନ ଅବସରରେ ପୋଲିସ ଅବୈଧ ନିଶା କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। NDPS ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଶ୍ରୀନଗର ପୋଲିସ ମୋଟ ୩.୩୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଚାରୋଟି ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସିଲ୍ କରିଛି। ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଟଙ୍କାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।
Headlines 05- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍-ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ଏବଂ ସୋନିପତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ସେଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ପରିବହନ ଦିଗରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
Headlines 06- ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ୧୭% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସଂପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ । ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସାପୁଆ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା, ମଧୁସୂଦନପାଟଣା ଓ କାକୁଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମଥାନୀରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ନିକଟତର ରହିଛି ଜଳସ୍ତର ।
Headlines 07- ସରକାରୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତନାଘନା କରିଛି । ୫ ଘଣ୍ଟାର ଖୋଳତାଡ଼ ପରେ ବାହାରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ । ପ୍ରିଣ୍ଟିଂଠାରୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଟିମ୍ । OTPMର ଟେଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜବତ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । SCERTରୁ ଆସିଥିବା ଚିଠି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆସିଥିବା PDF ଫାଇଲକୁ ସିଜ୍ କରିଛି ଟିମ୍ । PDF ସହିତ ହାର୍ଡ କପିକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଟିମ୍ ।
Headlines 08- ବହି ଛପା ତ୍ରୁଟି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି OTPM ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ବିତ କୁମାର ନାୟକ । ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସମୟ କମ୍ ଥିବାରୁ ତରବରିଆ ଭାବେ କାମ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି OTPM ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ବହି ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରେ ବହି ବଣ୍ଟନ ହେବା ପରେ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
Headlines 09- ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆନିମେସନ୍ ଫିଲ୍ମ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ରିଲିଜ୍ ହେବା ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ବିବାଦ ଓ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ସପକ୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ ଜୁଲାଇ ୨୮ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 10- ଜୁଲାଇ ୧୮ରୁ ୧୯ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ବରଗଡ, ବଲାଙ୍ଗିର ଏବଂ ନୂଆପଡା ।