Top 10 News: ୨୯୧ ଆସନ ପାଇଁ TMC ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା, କେରଳରେ ୨ ଓଡ଼ିଆ ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 17, 2026, 09:57 PM IST

Headlines 01- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ଟିଏମସି ୨୯୧ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବଙ୍ଗଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭବାନୀପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଠିଆ ରହିବେ। ଏହି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭବାନୀପୁର ସବୁଠାରୁ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।

Headlines 02- କେରଳ ମାଲ୍ଲାପୁରମରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । କୂଅରୁ ଛେଳିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ୨ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । କୂଅ ପମ୍ପରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗି ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । କେରଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ ୨ ବ୍ୟକ୍ତି । ଉଭୟ ପାତ୍ରପୁର ଖାରିଆଗୁଡ଼ା ଗାଁର । ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ୧୯ ତାରିଖ ଟ୍ରେନ୍‌ ଟିକେଟ କାଟିଥିଲେ ।

Headlines 03- 'ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ’ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନଠାରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ । ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନଠାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।

Headlines 04- କାବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କଥିତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ଭାରତ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏକ କଡ଼ା ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଏହାକୁ ଅମାନବୀୟ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟଠାରୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି।

Headlines 05- ଭଦ୍ରକ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍‌ରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଧୂଆଁମୟ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

Headlines 06- ବିଜୁ-ନବୀନ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନୂଆ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦସ୍ତାବିଜ୍ ସହ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ବିଜୁ-ନବୀନ ଇନ୍ସିପରେସନାଲ୍‌ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ନବୀନଙ୍କ ସହମତି ରହିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ନବୀନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଘର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କାମରେ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସହମତି ମିଳିଛି । ନବୀନ ନିଜେ ଏନେଇ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କାହିଁକି ହୋଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢିଛି । ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆଜୀବନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାହିଁକି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।

Headlines 07- ବିରୋଧି ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରମିଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ-ନବୀନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ମିଛ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯାହା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ତାହା ଭୁଲ୍‌ । ଶ୍ରୀମୟୀ ବଲାଙ୍ଗିର ଯାଆନ୍ତୁ ଥରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇପାରିବେନି ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ।

Headlines 08- କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛନ୍ତି ୩ ବିଧାୟକ। ସେମାନେ ହେଲେ,ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ, ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶ ଓ ରମେଶ ଜେନା।  ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ନେଇଛି ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 

Headlines 09- କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏନେଇ ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ନବୀନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତତ୍‌କାଳୀନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ  ପରିବାରକୁଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ୨୫ ଲକ୍ଷ ବଦଳରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ନବୀନ୍ ।

Headlines 10- ବୁଧବାର ୧୮ ତାରିଖରେ ୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ୯ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର,କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନାଗିରି, ଗଜପତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ।

