Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3238438
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ବଢିପାରେ ଖରାଦିନିଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ବଢିପାରେ ଖରାଦିନିଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 05, 2026, 03:59 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Today:ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ବଢିପାରେ ଖରାଦିନିଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ
ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ସରଗରମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟସଭା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ୪ ସେଟ୍ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।

ବଢିପାରେ ଖରାଦିନିଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍କୁଲଗୁଡିକ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା (SME) ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରିବା ପରେ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସମୟ କହିବ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

୧୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ହେଲେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ
୧୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ NOC ଦେବା ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଆଜି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କଙ୍ଗନା
ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ଫିଲ୍ମ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାର ପ୍ରିମିୟର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ନିଜ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାର ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ଦେଖିବେ। ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ କଙ୍ଗନା।

ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାମଲିଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡୀ
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଶାସକ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଲିଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡୀ ଶୁକ୍ରବାର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 

ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏବୋଲା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ
ରାଜସ୍ଥାନରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜୟପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଉଗାଣ୍ଡାର ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଇବୋଲା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜୟପୁରର RUHS ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଛି। 

ବିଜେପି ଛାଡିଲେ କେ ଅନ୍ନାମଲାଇ
ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପିର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କେ. ଅନ୍ନାମଲାଇ ବିଜେପିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ରକୁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ନାମଲାଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ଦଳ ଛାଡିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ, ଦଳ ଆନ୍ନାମଲାଇଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯଦିଓ 30 ମିନିଟର ବୈଠକ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଦଳୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଯୋଜନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।

OERCର ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବଡପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି
OERCର ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବଡପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି। ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗ୍ରୀଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ବଡପଣ୍ଡା । ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ଧାରା ୮୨ର ଉପ-ଧାରା (୫) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।  

ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଛୁରି ଭୁସି ହତ୍ୟା
ପଞ୍ଜାବର ମୋହାଲିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ୨୦ରୁ ୨୫ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛୁରୀରେ ନିଜକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବାବେଳେ ତାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା !
ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ତାର ୧୧ ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି । ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ହଲଚଲ୍ ଦେଖାଦେଇଛି । କାରଣ ମୋଦୀ ସରକାରର ଦୁଇ ବଡ଼ ଚେହେରା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ ଏବଂ ଜର୍ଜ କୁରିଅନ୍‌ଙ୍କୁ ଏଥର ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି ଏବଂ ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ! RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା
Odia News
ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ, ନାମାଙ୍କନ କଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ
Summer Vacation
Summer Vacation: ରାଜ୍ୟରେ ବଢିପାରେ ଖରାଦିନିଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍
RBI Repo Rate
RBI Repo Rate: ଦେଶକୁ ଆସିବ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି, RBI ଦେଲା ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ
vigilance raid
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ...