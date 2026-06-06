Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today:ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ TPCODLର ଲାଇନମ୍ୟାନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଟ୍ରୋଲ୍‌ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ TPCODLର ଲାଇନମ୍ୟାନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଟ୍ରୋଲ୍‌ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 06, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:10 PM IST
Top 10 News Today:ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ TPCODLର ଲାଇନମ୍ୟାନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଟ୍ରୋଲ୍‌ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Top 10 News Headlines Odisha3 min ago
2
Odia News34 min ago
3
Odisha vigilance1 hr ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
Gold rate today2 hrs ago