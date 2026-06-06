Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଟ୍ରୋଲ୍
କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (ଏଆଇ) ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଷ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ କଣ ଠିକ୍ ରହୁଛି କଣ ଭୁଲ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ପରଖୁ ନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ବଦନାମ ମୁଣ୍ଡାଉଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଏଆଇରେ ନିର୍ମିତ ପୋଷ୍ଟରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ‘ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ’ ଲୋଗୋ ବିକୃତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରୋଲ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଅମିତ୍ କିଲ୍ହୋର ନାମକ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଜାତୀୟସ୍ତରର ଭିଡିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏପରି ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦେଲେ IAS ଧୀମାନ ଚକମା
ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଧୀମାନ ଚକମା । ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆଇଏଏସ୍ ଧୀମାନ ଚକମା ପୁଣି ଚାକିରିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଉପ-ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଏବର୍ଷ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଆଇଏଏସ ଧୀମାନ ଚକମା ଧରାପଡ଼ିବା ଘଟଣା । ତାଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ସହ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଜଣେ ଆଇଏଏସ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଜେଲଯିବା ସାରାରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୫ ଜୁନ ୮ତାରିଖ ରାତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଚଢଉ କରିଥିଲା । ଲଘୁଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀ ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ଏହି ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା ।
ଚାଉଳ ମିଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ୨ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମିଲରମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଉଳ ମିଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସିଧାସଳଖ ୨ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଉଷୁନା ଚାଉଳର ମିଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା ୨୦ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ ୪୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଅରୁଆ ଚାଉଳର ମିଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା ୧୦ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ ୨୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ TPCODLର ଲାଇନମ୍ୟାନ
କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶନିବାର TPCODLର ଜଣେ ଲାଇନମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର TPCODL ଅଧୀନରେ ଥିବା ନରସିଂହପୁର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସେକ୍ସନର ଲାଇନମ୍ୟାନ ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା
ରାଜଧାନୀ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡଘଡି, ବଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ଅନ୍ଧାର କରିଦଲା ରାଜଧାନୀ ଆକାଶକୁ । ତେବେ ସେ ଯାହାହେଉ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ତାତିରୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ବସ୍ତି । କଲବଲ କରୁଥିବା ତାତିରୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛି କାଳବୈଶାଖୀ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଇଛି। ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ଭଳି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିମାଣ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତାଜା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉତ୍ତାପ ସୂଚକାଙ୍କ ବା ହିଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ୪୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି।
କଙ୍ଗନା ପିନ୍ଧିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଶାଢ଼ି
ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ମିରଗାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ 'କୋଟପାଡ଼ ଶାଢ଼ି' କଙ୍ଗନା ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ପଟ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଆସିଛି । ନିଜ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ସାରା ଦେଶର ନଜର ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା । ଜି.ଆଇ. ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଥିବା କୋଟପାଡ଼ ହସ୍ତତନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ । ଆଲ ଗଛର ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଚେରର ବକଳ, ଗାଈ ଗୋବର, ଜଡ଼ାତେଲ, ହରିଡା, ବାହାଡ଼ା, ହୀରକୋଶି, ଲୁହାଜଙ୍କ, ପାଉଁଶ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏହି ଶାଢ଼ି ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ‘କକ୍ରୋଚ୍’ ପାର୍ଟିର ଆନ୍ଦୋଳନ
ଦିଲ୍ଲୀରେ ‘କକ୍ରୋଚ୍’ ପାର୍ଟିର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତରମନ୍ତରରୁ ଶୁଭିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ଯନ୍ତରମନ୍ତରେ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି। ପୋଲିସର ହାଇ-ଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା।। ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିବା ଅନିୟମିତତା ଓ ପେପର ଲିକ୍ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗଣ-ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ । ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋଶାଲ ମିଡିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଗଠନର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଇଛି ରଣହୁଙ୍କାର।
ଗୋଆ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ
ପ୍ରାୟ ତିନି ଦିନ ବିଳମ୍ବ ପରେ, ଶନିବାର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଗୋଆରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେରଳରେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ‘ରେଡ ଆଲର୍ଟ’ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୱାୟାନାଡ ଏବଂ କାସରଗୋଡର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମଣିପୁର, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାର କିଛି ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏହା ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଟି-୨୦ ଦଳର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର
ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଭାରତର ନୂଆ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଅଧିନାୟକ ପଦ ନୁହେଁ ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏହି ନୂଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ସାମିଲ ହେଲେ ବୈଭବ
ଜାପାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରେୟସ କ୍ୟାପଟେନ୍, ଅଭିଜ୍ଞ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ । ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଫର୍ମାଟ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଓ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି ।