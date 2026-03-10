Top 10 News Today:ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯିବ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ସଂକଟ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 10, 2026, 03:57 PM IST

ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯିବ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ
 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାମିଲନାଡ଼ୁର କୋଏମ୍ବାଟୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋତ୍ତନୁର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଧାନବାଦକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଓଡ଼ିଶା-ତାମିଲନାଡୁ-ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଓମ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲେ ବିରୋଧି
କଂଗ୍ରେସର ମହମ୍ମଦ ଜାଭେଦ ଲୋକସଭାରେ ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ପଦବୀରେ ଥିବା ବିଜେପି ସାଂସଦ ଜଗଦମ୍ବିକା ପାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିତର୍କ ପାଇଁ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଚସ୍ପତି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଉଦାର ଅଛନ୍ତି।

ବର୍ଷକରେ ବଢିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ
ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଦାଦାନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ରାଜ୍ୟ ବାହାରଙ୍କୁ ଯାଇ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୨ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଛି । ୨୦୨୪ରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ୭୦,୧୪୨ ଥିଲା । ୨୦୨୫ରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୯୪,୧୦୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଯାହା ବର୍ଷକରେ ୨୨ ହଜାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଭୋଗରାଇ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ବନ୍ଦ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ
ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ।  ସ୍ଥିତି ନସୁଧୁରିଲେ, ୨ ଦିନ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ରୋକ୍‌ ଏବଂ ଡେଲିଭରିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।  ଏ ବାବଦରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ହୋଟେଲ୍ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସଂଘ ।

ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ସଂକଟ
ଭାରତରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏସମା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲ୍‌ପିଜି ଉତ୍ପାଦନକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲ୍‌ପିଜି ପୁଲ୍‌କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

କୋଭିଡ ଟୀକାକରଣ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ପାର୍ଶ୍ୱପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଦୋଷହୀନ କ୍ଷତିପୂରଣ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଟିକାକରଣ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏହି ନୀତି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଟିକାକରଣ ଦ୍ୱାରା ହେଥିବା କ୍ଷତି ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷତିପୂରଣ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଏନସିଇଆରଟି
୮ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଡିସ୍କଭରିଂ ସୋସାଇଟିରେ ଥିବା ବିବାଦୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଏନ୍‌ସିଇଆର୍‌ଟି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ପୁସ୍ତକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନ୍‌ସିଇଆର୍‌ଟି ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛି ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଏଡୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରେନି (ଏନ୍‌ସିଇଆର୍‌ଟି) ସମ୍ପ୍ରତି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରି ସୋସାଇଟି: ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ୍ ବିୟଣ୍ଡ୍, ୮ମ ଶ୍ରେଣୀ (ଭାଗ ୨) ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। 

ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ନବୀନ। କହିଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ୧୦ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବ ବେଳେ ଏହା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ଅଧିକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ। ଏହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ।

ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ
ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଂକଟରେ ପଡ଼ି ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବରୁ ସହାୟତା ମାଗିଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସାଉଦି ଆରବକୁ ୮ଟି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଜମାକୁ ୧୦ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁବିଧାରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ତୈଳ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥଗିତ ଦେୟ ସୁବିଧାକୁ ୧.୨ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ବିଶ୍ୱ ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ବମ୍ପର ପ୍ରାଇଜ
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ମୋଟା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଜୟ ପରେ ବିସିସିଆଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋନସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ, ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କା ଆଇସିସିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାୟ ₹୨୭.୪୮ କୋଟି ($୩ ନିୟୁତ) ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ।

