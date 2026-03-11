Advertisement
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ହରିଶଙ୍କୁ ଇଛାମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି, ସରସତିଆକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ହରିଶଙ୍କୁ ଇଛାମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି, ସରସତିଆକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 11, 2026, 04:08 PM IST

Top 10 News Today:ହରିଶଙ୍କୁ ଇଛାମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି, ସରସତିଆକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
ହରିଶଙ୍କୁ ଇଛାମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି, ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ
ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ସୀମା ରେଖାରେ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥା ମର୍ମାହତ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଗାଜିଆବାଦର ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ''ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ'' ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ବିଚାରପତି ଜେବି ପାରଦିୱାଲା ଏବଂ କେଭି ବିଶ୍ୱନାଥନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।
 
୭ ଲକ୍ଷ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ
ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ ପଡିଲେ ୭ ଲକ୍ଷ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ। ଏନେଇ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଆଜି ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ୭ ଲକ୍ଷ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ ଲୁଟ ହେଉଥିଲା। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପରେ ଏହି ୭ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ୩୪୯୩୯ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସଲ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ କାର୍ଡକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ୭ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର ୬୪ ଜଣ ମୃତକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। 
 
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଏନ୍‌ସିଇଆର୍‌ଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଥାକଥିତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ।
 
ସରସତିଆକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ
ସରସତିଆକୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା। ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଇତିହାସ, ତିଆରି କରିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସମ୍ବଲପୁରର ସହରର ପ୍ରାୟ ୨ ଶହରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସରସତିଆକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 
 
ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ୩ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ
ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ୩ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡିଏଫଓ ଆଜି ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଗାଁ ରେଞ୍ଜ ଘଟଗାଁ ସେକ୍ସନ ଫରେଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱମୋହନ ମିଶ୍ର, ଘଟଗାଁ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା,ପାଟଣା ସେକ୍ସନ ପାଟଣା ବିଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହୃଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏହି ୩ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
 
କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ
ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସଂପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ପ୍ରସନ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘର ସମେତ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି। ବିଚାରପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ, କଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ୮ ଜଣ ୧୧ ଜଣଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୫ ଜଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଖୋର୍ଦ୍ଧା), ପୁରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି।
 
୩ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ମଦ ପିଇ ଅଫିସ ଆସିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ତହସିଲର ତିନିଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂହ । ତିନି ନିଲମ୍ବିତ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ ଲସିବ ସିଂହ ଲାଗୁରୀ, ଅମିନ ଲୋଚନ କୁମାର ସାମଲ ଓ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସାହୁ । ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସ୍ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ମଦ ପିଇ ଆସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଘଟଗାଁ ତହସିଲଦାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଘଟଗାଁ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସ୍‌କୁ ମଦ ପିଇ ଆସୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୁଜାରୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଡାକି ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା, ସହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତିନି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ।
 
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ: ୬୯ ମଣ୍ଡି ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ
ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୬୯ ଜଣ ମଣ୍ଡି ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (PEO), ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (RI) ଏବଂ VLWମାନଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ମଣ୍ଡିରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହି ମନମୁଖୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । 
 
ସଂସଦରେ ଉଠିଲା ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି(ଏଏପି) ର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ରାଜ୍ୟସଭାରେ  ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରାଇ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଦେଶରେ ୧୨୫ କୋଟି ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଛନ୍ତି ।  ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୯୦% ପ୍ରିପେଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ । ମୁଁ ପ୍ରିପେଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରିଚାର୍ଜ ସରିବା ପରେ ଇନକମିଂ ଏବଂ ଆଉଟଗୋଇଂ କଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି  ।
 
ବଢିଲା ବିମାନ ଭଡ଼ା
ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫୁଏଲ ସରଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଘରୋଇ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟରେ ବଢ଼ିଲା ଫୁଏଲ ସରଚାର୍ଜ। ପ୍ରତି ଟିକେଟ ପିଛା ୩୯୯ ଟଙ୍କା ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେବ। ଆଭିଏସନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଫୁଏଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
