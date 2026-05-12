Top 10 News Today:ସଅଳ ଆସିବ ମୌସୂମୀ, ସାଇକେଲରେ ବୁହାହେଲା ଶବ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ସଅଳ ଆସିବ ମୌସୂମୀ
ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ମୌସୁମୀ । ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ନବୀନ
ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ନୀତିନ ନବୀନ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ଆସନ୍ତା ୧୮ ଏବଂ ୧୯ ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରେ ବିଜେପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଶିବିରରେ ନୀତିନ ନବୀନ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଛି।
ଶପଥ ନେଲେ ହିମନ୍ତ
ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା। ଆସାମର ପ୍ରଥମ ଅଣ-କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏନଡିଏ ସରକାରଙ୍କର ଲଗାତାର ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେବ। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୬ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସରମା ୨୦୨୧ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ।
ନିଟ ପେପର ଲିକ, ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ୩ ମଇ, ୨୦୨୬ରେ ହୋଇଥିବା NEET (UG) ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଏନଟିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ସରକାର ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମାମଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ନିକଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। NTA ଏହି ତଦନ୍ତରେ CBIକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ।
କଟକରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ
କଟକ ସାନ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦିନ ଦ୍ଵିପ୍ରହରରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଡାଇ ଗୋଡାଇ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହଣାକଟା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖଣ୍ଡା ଚୋଟରେ ଜଣେ ଦହିବରା ବେପାରୀଙ୍କ ହାଣ୍ଡି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି।
ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସାଇକେଲରେ ବୁହା ହେଲା ଶବ
ରବିବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା ଥାନା ଅଧୀନ ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ସେଣ୍ଟରିଂ ବେଳେ ସୀମା ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କୋଦାଳ ଓ ଶାବଳମାଡ଼ରେ କମଳା ସେଠୀ(୩୯)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ୩ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହିଁ। ଏନେଇ ଆଜି କମଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ସାଇକେଲରେ ୧୫କିମି ବୋହି ଖଇରା ଥାନାକୁ ଆଣୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଖଇରା ଥାନ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି।
ବିଜୟଙ୍କ TVK ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ AIADMK ର ୩୦ ବିଧାୟକ
ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଓଲଟପାଲଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଭି. ଷଣ୍ଢମୁଗମ ଏବଂ ଏସ.ପି. ଭେଲୁମଣିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ AIADMKର ଏକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟଙ୍କ ନୂତନ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। AIADMKର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏଡାପାଡି କେ. ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ (EPS) ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ୪୭ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ଷଣ୍ଢମୁଗମଙ୍କ ଶିବିରରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। DMK ସହ ମେଣ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରି ସି.ଭି. ଷଣ୍ଢମୁଗମ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, EPS ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ DMKର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ।
ଟିଏମସିର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଇଡି
ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଜିତ ବୋଷଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଗିରଫ କରିଛି। ଏକ କଥିତ ପୌର ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ମେ ୧୧ ତାରିଖରେ, ଇଡି ସୁଜିତ ବୋଷଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା କରିଥିଲା। ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବୋଷ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁ ନଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ବୟାନ ବଦଳାଉଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଡିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରିଗୁଡା ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ଗୌଡ଼ (୩୮)ଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୁଲିସ ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ୧୦ ମେ ସକାଳେ ବିରିଗୁଡା ଗ୍ରାମ ସୀମାନ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗଛରେ ଝୁଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭାବେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପିତା କୋଡିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହ ଫେଙ୍ଗିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ କୋଡିଙ୍ଗା ଥାନାରେ କେସ ନଂ- ୫୯/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ ଦଣ୍ଡିତ
ମନ୍ଥର ଓଭର ରେଟ୍ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ୍ଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସୋମବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ ରୋମାଞ୍ଚକ ଭାବେ ଶେଷ ବଲ୍ରେ ୨ ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଉପରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ମନ୍ଥର ବୋଲିଂ ଓଭର୍ ରେଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଣ୍ଡ କମ୍ ରହିଥିଲା।