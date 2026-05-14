Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3216899
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁଲାଇ ୧ରୁ SIR, ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ତୋଫାନରେ ୮୯ ମୃତ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁଲାଇ ୧ରୁ SIR, ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ତୋଫାନରେ ୮୯ ମୃତ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 14, 2026, 04:16 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Today:ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁଲାଇ ୧ରୁ SIR, ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ତୋଫାନରେ ୮୯ ମୃତ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁଲାଇ ୧ରୁ SIR
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ଇସିଆଇ) ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୧୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତିନୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭୋଟର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଡିଏନଏଚ ଏବଂ ଡିଡି, ହରିୟାଣା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଦିଲ୍ଲୀର ଏନସିଟି, ପଞ୍ଜାବ, ସିକିମ, ତ୍ରିପୁରା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସାମିଲ ହେବ। 

ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନକୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର । କଟକ ସଦର ଥାନା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରଗଦାରୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆହତ ସୌମ୍ୟଞ୍ଜନର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଠ ଫଳିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ। ତାପରେ ତାର ହାତଗୋଡ଼କୁ ଏକ ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା।ରଞ୍ଜିତ କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ୧୩ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସ୍କୁଲରେ ଗାନ ହେବ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂଆ ସରକାର ଲଗାତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ, ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୋଟିସ୍‌ରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରିପାରିବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼, ୮୯ ମୃତ
ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ମାଟି ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଘର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୮୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭଦ୍ରକ CAD ଡିଭିଜନର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭଦ୍ରକର CAD ଡିଭିଜନର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗୁରୁବାର ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାରି ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ଚାରି ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ସହରର ସମରାଇପୁରରେ ତିନି ମହଲା ଆବାସିକ କୋଠା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାର ନରସିଙ୍ଗଡିହାରେ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଦୁଇ ମହଲା ଘର, ଭଦ୍ରକରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଳିପଡ଼ାରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ଆଦିରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି।

କାଳବୈଶାଖୀର କରାଳ ରୂପ: ବଦଳୁଛି ପାଣିପାଗ, ୧୮ ଯାଏଁ ୧୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା
ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ୱିବିଧ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦିନରେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁଲେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ସବୁକିଛି ଛିନଛତ୍ର କରିଦେଉଛି। ବିଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତାହା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସ୍ଥିତିରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ମଇ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜାରି ରହିବ।

କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡି ସତୀଶନ
କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ଦଶ ଦିନ ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭିଡି ସତୀଶନ କେରଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ।ଭିଡି ସତୀଶନ କେରଳରୁ ଛଅ ଥର ବିଧାୟକ ରହିସାରିଛନ୍ତି। କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭିଡି ସତୀଶନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କହିଛି ଯେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଖବର କେରଳରେ ରାଜନୈତିକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଏପ୍ରିଲରେ ପାଇକାରୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 8.30 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି
ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲରେ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (WPI) ଆଧାରିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର, ବା ହୋଲସେଲ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 8.30 ପ୍ରତିଶତ (ଅସ୍ଥାୟୀ) ରହିଛି, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 3.88 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ସରକାର ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲରେ ସକାରାତ୍ମକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଖଣିଜ ତୈଳ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ମୌଳିକ ଧାତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅଣ-ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି।

ପୁରୀରୁ କୋରାପୁଟକୁ ଗଡିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ନୂଆ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ । ତେବେ, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ -ଟି ସପ୍ତାହକୁ ତିନି ଦିନ ଗଡିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୦୭ ଗାଡ଼ି ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶନିବାର ପୁରୀରୁ ଛାଡିବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୦୮ ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ରବିବାର କୋରାପୁଟରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଟ୍ରେନଟି ୧୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ।  ଏଗୁଡିକ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନରାଜ-ମାର୍ଥାପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଳଚେର ରୋଡ, ଅନୁଗୋଳ, ବଇଣ୍ଡା, ରେଢାଖୋଲ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ ରୋଡ, ବଲାଙ୍ଗିର, ଟିଟିଲାଗଡ, କେସିଙ୍ଗା, ମୁନିଗୁଡା, ରାୟଗଡା, ଟିକିରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ରୋଡ, କିକିରିଗୁମା ଓ ଦାମନଯୋଡି ।

ଆଜି ପଞ୍ଜାବ-ମୁମ୍ବାଇ ମୁହାଁମୁହିଁ
IPL 2026ର 58ତମ ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କୁପର କନୋଲି ଦଳର ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ 3 ୱିକେଟ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

 

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Political News
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେଡ଼ି
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ମଇ ୧୮ ରୁ ୨୪ କିପରି ବିତିବ ? ୧୨ ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ...
Odisha news
Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ସମ୍ପନ୍ନ
Odisha news
Odisha News: ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ସାମିଲ ହେବେ.
Delhi rape case
Delhi Rape Case: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଏକ ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡ: ଚଳନ୍ତା ବସରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ