Zee Odisha

Top 10 News Today:ବଢିଲା ତୈଳଦର, ନିଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 15, 2026, 03:45 PM IST

Top 10 News Today:ବଢିଲା ତୈଳଦର, ନିଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ବଢିଲା ତୈଳଦର
ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ନୂତନ ଦର ଅନୁସାରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉଭୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ୧୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 

ସିଏନଜିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି 
ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, CNG କୁ ମଧ୍ୟ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର CNG ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ CNGର ମୂଲ୍ୟ ୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ₹3.14 ଏବଂ ₹3.11 ପ୍ରତି ଲିଟର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ CNG ଦର କିଲୋ ପିଛା ୨ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ୭୭.୦୯ ରୁ ୭୯.୦୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହାନଗର ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ CNG ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ମହାନଗର ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁମ୍ବାଇରେ CNG ଦର ୮୪ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଜୁନ ୨୧ରେ ନିଟ
ବାତିଲ ହୋଇଥିବା NEET-UG ପରୀକ୍ଷାର ନୂତନ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,(NEET-UG) ନିଟ୍-ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିଟ୍-ୟୁଜି  ପରୀକ୍ଷା ସାରା ଦେଶରେ ୩ ମେ'ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପେପର୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ୨.୨ ମିଲିୟନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏବେ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଏହି ଏକଜାମ୍ ହେବ।

ନିଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ
NEET ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୁକ୍ରବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ “ପେପର ଲିକ୍ ମାଫିଆ” ଏଥର ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ NEET ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନରେ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ସେନା ଶିବିରରେ ବଡ଼ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ
ପାକିସ୍ତାନର ବାଜୌରରେ ଏକ ସେନା ଶିବିର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ୧୫ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଅଶାନ୍ତ ଖାଇବର ପଖତୁନଖଓ୍ବା ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ଦେଖିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶିବିର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେସଶସ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେନା ଶିବିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।

ତେଲ ସଂକଟ: ଗଡିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଚାଲିଗଲା ରୋଗୀର ଜୀବନ
କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ନିକଟରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ତେଲ ସରିଯିବାରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶର ରୋଗୀ ନେଇକି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ବ୍ରିଜ୍‌ ଉପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ତେଲ ସରିଗଲା। ଫଳରେ ଅକ୍ସିଜେନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ୨୭ ବର୍ଷିୟ ପ୍ରକାଶ କୁମାର୍‌ ତାଣ୍ଡି । ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣା ପଡି ନାହିଁ।

ଆଗୁଆ ଆସିବ ମୌସୂମୀ
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଆସନ୍ତା ମେ’ ୨୬ ତାରିଖରେ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖର ପ୍ରାୟ ୬ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଥର ମୌସୁମୀ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

ମେ’ ୩୦ ତାରିଖରୁ ଘର ଘର ବୁଲିବେ ବିଏଲଓ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ସଘନ ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍‌ଆଇଆର୍‌) ।  ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖରୁ ଘର ଘର ବୁଲି  ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବିଏଲ୍‌ଓ (ବୁଥ୍‌  ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ) । ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆର.ଏସ ଗୋପାଳନ ।

୫ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଶ୍ବ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୫ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ UAEରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା’ପରେ ସେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଡେନ୍, ନରୱେ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସକାଳ ୮:୩୦ ରେ UAE ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆବୁଧାବିରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତରଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଏଲପିଜି ଏବଂ ରଣନୈତିକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। 

IPL 2026 : ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ- ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମୁକାବିଲା
ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ୫୯ତମ ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଏକାନ୍ନା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍‌ରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ । ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ି ସାରିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ଆଶା ଏବେ ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି। ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଜନ କରି ତାଲିକାର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଚେନ୍ନାଇକୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେଲେ ଅତି କମ୍‌ରେ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 

Prabhudatta Moharana

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
