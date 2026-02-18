Top 10 News Today:ବିଧାନସଭାର ୪ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବି, ୩ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 18, 2026, 04:01 PM IST

ବିଧାନସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ; ୪ଟା ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁଲତବି
ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଅଭିଯୋଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଧାନ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକର କ୍ରୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ।

ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା
ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା। ସେହିପରି ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପିଲା ଓ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା।  ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ୨୧୧ଟି ପରୀକ୍ଷା ହବ୍‌କୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋଟ ୧୩୬୪ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। 

ଜେଲରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଅସୁସ୍ଥ
ପୁଣି ଜେଲରେ ଅସୁସ୍ଥ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା । ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାରଣରୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜେଲ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଏମକେସିଜି କାଜୁଆଲଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପେଟ ଓ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଜେଲ୍‌ରୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଏମକେସିଜିର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ଇସିଆଇ) ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ରେ ମତଦାନ ହେବ। ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫, ଯେତେବେଳେ ନାମାଙ୍କନଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ତାରିଖରେ କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ।

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି, ୩ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଶୀତ ବିଦାୟ ନେବା ସହିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ। ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାରରୁ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ–ପାକ୍ ଟି -୨୦ ମ୍ୟାଚ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ହେବ କହିଛନ୍ତି ଜାସନ ନିକୋଲ୍ସ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କମିଟିର କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଳଦିଆପଦର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କମିଟି । ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗଠିତ ଏହି କମିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କମିଟି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ରହିଛି । ସେହିପରି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ବି କମିଟିକୁ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ରଙ୍ଗ ସାଇଡ ଡ୍ରାଇଭିଙ୍ଗ ସହ ଓଭରସ୍ପିଡିଙ୍ଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବାକୁ କମିଟି କହିଛି ।

ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଏଆଇ ସମିଟରୁ ବିଦା ହେଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ୨୦୨୬ରେ ଗାଲଗୋଟିଆସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଷ୍ଟଲ୍ ଅର୍ଡରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ନୀତିନ କୁମାର ଗୌର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋବୋଡଗ୍ ବିବାଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋବୋଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଛାତ୍ର ଗବେଷଣା ପାଇଁ କିଣାଯାଇଛି।

ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ
ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସିଛନ୍ତି ୬ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡି଼ଶା ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ନିବେଦନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଓ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଂଚଳର ୬ ଜଣ ଯୁବକ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏକ ପ୍ଲାଏଉଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ୪ ମାସ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।  ସେମାନେ ପାଇସା ମାଗିଲେ ମାଲିକ ଧମକ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେମାନେ ରହୁଥିବା ମେସରେ ୪ ଦିନ ହେବ ମାଲିକ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ରଣଜୀ ଫାଇଲାନରେ  ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର
ଚଳିତ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଘରୋଇ ବେଙ୍ଗଲ ଓ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମି ଫାଇନାଲର ଫଳାଫଳ ଆସି ସାରିଛି ।ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର । ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫୦୨୬ ସିଜିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ଜିତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଥରର ରଣଜୀ ଚାମ୍ପଅନ ବେଙ୍ଗଲକୁ ମାତ ଦେଇ ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ ହାତେଇଛି ।

ଆଜି ଭାରତ-ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁକାବିଲା
ଚଳିତ ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଆଜି ଭାରତ ଓ ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍‌ସ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ । ପ୍ରଥମ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତି ସୁପର-୮ ରାଉଣ୍ଡ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିବା ଭାରତ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ସ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ପଲା ଭାରି ରହିଥିଲେ ହେଁ ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ସକୁ ହାଲକା ଭାବେ ନେବା ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ । ମ୍ୟାଚରେ ଆଜି ଅଭିଷେକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବ । ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନିରାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସେ କମବ୍ୟାକ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର  ଏହା ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ ।

