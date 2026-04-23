Top 10 News Today:ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁଲା ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ, ସୁଧୀର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ୯ ଜଣ ଗିରଫ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3189918
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁଲା ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ, ସୁଧୀର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ୯ ଜଣ ଗିରଫ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 23, 2026, 03:36 PM IST

Trending Photos

ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ୩ ଗିରଫ
ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ୪ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ୍‌। ସଙ୍ଗିନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକୁଞ୍ଜ ରମଣ ଶତପଥୀ, ଦୁଇ ପୁଅ ଉଦିତ୍ସ୍ୱପ୍ନ ଶତପଥୀ ଓ ଭାନୁପ୍ରକାଶ ଶତପଥୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଜାମିନ୍ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଜେଲ୍‌କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଜଳୁଛି ରାଜଧାନୀ; ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁଲା ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ
ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାତି। ଜଳୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ତତଲା କଡେଇରେ ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଚାରି ଆଡେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହେଉଛି। ଗୁରୁବାର ରାଜଧାନୀରେ ପାରଦ ଛୁଇଁଛି ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ। ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ସହ ସାଢେ ୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।

ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼
ଢେଙ୍କାନାଳ ପରେ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଯୁବକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବକ ବାଡି ଧରି ବାଡେଇବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

ସୁଧୀର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ୯ ଜଣ ଗିରଫ
ଅପହରଣ ପରେ ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର କୁମାର ପାତ୍ର(୪୭) ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଦାଦାର ସୁପାରୀ ଦେଇଥିଲେ ପୁତୁରା ଓ ଝିଆରୀ ମାରିଥିବା ଅଭି। ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ। ପୁତୁରା ଓ ଝିଆରୀ ମିଶି ସହ ସୁପାରୀ କିଲରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏହି ଘଟଣା ଗୋପାଳପୁର ପୁଲିସ ପୁତୁରା ଓ ଝିଆରୀଙ୍କ ସମେତ ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ ଜେରା କରୁଛି। ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଉପରେ ପରଦା ହଟାଇବାକୁ ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛି ପୁଲିସ।

ଅନୁଗୋଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚି ହତ୍ୟା
ଅନୁଗୋଳର କଣିହାଁ ଥାନା ସାନସନ୍ତରା ଗାଁରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବଡହିରା ଗାଁର ପଙ୍କଜ ପ୍ରଧାନ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ସେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଖୋଜା ଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସନ୍ତରାବନ୍ଧ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିବନ୍ଧରେ ଭାସୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ ଓ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କଣିହାଁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଯାହାକୁ କେହି ହତ୍ୟା ପରେ ପୋଖରୀକୁ ଫୋପାଡି ଦେଇଥିବା ର ଅଭିଯୋଗ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଛନ୍ତି।

ରାୟଗଡ଼ାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କାଲି ଓ ୨୫ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। 

କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ ଅମୀୟ ପାଣ୍ଡବ
ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ବଡ଼ ଝଟକା। ଦଳର ସକ୍ରିୟ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ରିସୋର୍ସ ସେଲର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଅମୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ନେଇ ପିସିସି (PCC) ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ପରେ ଅମୀୟ ପାଣ୍ଡବ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ନେଇ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଭୋଟ ଦେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୫୨ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ୨୩୪ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଆଜି ଭୋଟିଂ ଜାରି ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ୧୫୨ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି। ବିଜେପି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିଏମସି କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁରେ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।

ଆଇଆରଏସଙ୍କ ଝିଅ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ପୁର୍ବତନ ଚାକର ଗିରଫ
ଦିଲ୍ଲୀର ଅମର କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ, ଯିଏ କି ଜଣେ ମେଧାବୀ ଆଇଆଇଟି ସ୍ନାତକ ଓ ୟୁପିଏସସି ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ୧୯ ବର୍ଷିୟ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ସହାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 

ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଥରିଲା ଲେବାନନ, ସାମ୍ବାଦିକ ମୃତ
ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ୍‌ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏହା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲେବାନନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

