Top 10 News Today:୨୭ରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି !, ଝିଆରି ରଚିଥିଲା ଦାଦା ହତ୍ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:୨୭ରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି !, ଝିଆରି ରଚିଥିଲା ଦାଦା ହତ୍ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 24, 2026, 09:10 AM IST

୧୫ ଦିନ ତାତି, ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜ୍ୱାଳାରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ । ଏବେ ଯେମିତି ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆହୁରି ୧୫ ଦିନ ଜାଳିବ ତାତି ପ୍ରକୋପ । ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି । ଗୁରୁବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାଉରେ ଟକଟକ ହୋଇ ଫୁଟୁଥିଲା । କୋଇଲା ନଗରୀ ତାଳଚେର ବି ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ତାତିରେ ଦାଉଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା । ଏ ଦୁଇ ସହର ପାଲଟିଥିଲେ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ତତଲା ସହର । ରାଜ୍ୟର ୨୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥିଲା । ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତାପମାତ୍ରା ୪୩.୮, ଢେଙ୍କାନାଳ ୪୩.୫, ଅନୁଗୁଳ ୪୩.୫, ହୀରାକୁଦ ୪୩.୪, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ୪୩, ସମ୍ବଲପୁର ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା । ରାଉରକେଲା, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭବାନୀପାଟଣା, ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରଦ ୪୨ ଡେଇଁଲା । କଟକ ପହଞ୍ଚିଲା ୪୧.୮ ଡିଗ୍ରୀରେ ।

୨୭ରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି !
ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତବର୍ଷ ଖରାଛୁଟି ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାତନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି, ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୭ରୁ ହୋଇପାରେ ଖରାଛୁଟି ।  ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ଖରାଛୁଟି ଘୋଷଣା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୭ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖରାଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।​

ଇସ୍ରାଏଲ-ଲେବାନନ୍‌ରେ ୩ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା
ଲେବାନନ୍ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ଆଉ ତିନି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ୟେଚିଏଲ୍ ଲେଟର ଏବଂ ଲେବାନନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନାଦା ମୋଭାୱାଦ୍ ଓଭାଲ୍ ଅଫିସରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମେତ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।

ଝିଆରି ରଚିଥିଲା ଦାଦା ହତ୍ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ଲଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ମୋଡ଼ । ଚଳିତ ମାସ ୧୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁଧୀର ଭଲିବଲ ଖେଳି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସୁଧୀରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଅପହରଣ ହୋଇଛି ଆଉ ଛାଡିବା ପାଇଁ ୨ କୋଟି ମଗାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ସୁଧୀରଙ୍କୁ କିପରି ପିଟା ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖାଯିବା ସହ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ ଫାୟାରିଂ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଭିଡିଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ।

୭ ବିଭାଗରେ ୪୬୨୩ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ୧୫ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଆଜି ୭ଟି ବିଭାଗରେ ୪ ହଜାର ୬୨୩ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ୪୧୧୩ ଜଣ, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗରେ ୧୫୪ ଜଣ, ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗରେ ୧୪୩ ଜଣ, ଖଣି ବିଭାଗରେ ୭୭ ଜଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗରେ ୭୦ ଜଣ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ବିଭାଗରେ ୫୨ ଜଣ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗରେ ୧୪ ଜଣ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କେବଳ ଏକ ଜୀବିକା ନୁହେଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗ।

୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ୨୩୦ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଓସେପା) ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକାଡେମିକ୍‌ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସଠୁ ଆରମ୍ଭକରି ଛୁଟି, ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ୬ରୁ ଜୁନ୍‌ ୧୭ ତାରିଖ ଯାଏ ଖରାଛୁଟି ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ୫୨ଟି ରବିବାର ରହିଛି। ଏଥିସହ ୮୧ଟି ପୂଜା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଛୁଟି ରହିଛି। ଅତିରିକ୍ତ ୨ଟି ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏବର୍ଷ ୨୩୦ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍‌ ଶିକ୍ଷକମାନେ ୨୩୦ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ। 

ଓଏଏସ୍‌ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା(ଓଏଏସ୍‌) ଅଧିକାରୀସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବିଏମ୍‌ସିର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହିତ ଜାତୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ରେକର୍ଡ ଭୋଟିଂ
ବେଙ୍ଗଲରେ ରେକର୍ଡ ଭୋଟିଂ। ଇତିହାସ ରଚିଛି ଏଥରର ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 91.58 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଏଥରର ପୋଲିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ମତଦାନରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ଏପରିକି ସ୍ବାଧିନତା ପରେ ଏଥରର ଭୋଟିଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ମତଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଇଭିଏମ୍ ଗୁଡିକୁ ଜଉମୁଦ ଦେଇ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। 294 ଆସନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 152 ଆସନରେ ହୋଇଛି ଭୋଟିଂ। 16ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 44 ହଜାର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେତା ବାଛିଛନ୍ତି 3 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର।

ଓ୍ବାଙ୍ଖେଡ଼େରେ ଚେନ୍ନାଇର ସୁପର ଶୋ, ଚମକିଲେ ସଞ୍ଜୁ
ୱାଙ୍ଖଡ଼େରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ସୁପର ଶୋ । ମୁମ୍ବାଇକୁ ୧୦୩ରନରେ ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ଓଭରରେ ୬ ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ ୨୦୭ରନ୍ କରିଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ । ୨୦୮ରନ୍ ବିଜୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ୧୯ଓଭରରେ ୧୦ଓ୍ବିକକେଟ ହରାଇ ୧୦୪ ରନ୍ କରି ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ୫୪ବଲରେ ୧୦୧ କରି ନଟ୍ ଆଉଟ୍ । ସାମସନ ଶେଷ ଓଭରରେ ତିନୋଟି ଛକା ମାରି ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଆଇପିଏଲ ଶତକ ଏବଂ ଏହି ସିଜନର ଦ୍ୱିତୀୟ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚେନ୍ନାଇ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଖେଳିପାରି ନ ଥିଲେ। ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ଓଭରରେ ୬ ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ ୨୦୭ରନ୍ କରିଛି । ୨୦୮ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ।

