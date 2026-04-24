Top 10 News Today:୨୭ରୁ ଖରାଛୁଟି, ଆପ ଛାଡ଼ିଲେ ରାଘବ ଚଡ୍ଢା ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

୨୭ରୁ ଖରାଛୁଟି
ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ତାତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁୁଲରେ ଆଗୁଆ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ରହିବ। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଖରାଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ଲଗାତାର ଭାବେ ଉପରମୁହାଁ ରହିଥିବାରୁ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ୮ ସହରର ତାପମାତ୍ରା
ଆକାଶରୁ ନଆଁ ବର୍ଷା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜ୍ୱାଳାରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ । ଏବେ ଯେମିତି ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆହୁରି ୧୫ ଦିନ ଜାଳିବ ତାତି ପ୍ରକୋପ। ୪୪ ଡିଗ୍ରୀରେ ଜଳୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ତାଳଚେର। ତତଲା ଝାଞ୍ଜିରେ ଦେହମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ି ଦେବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଗତକାଲିଠୁ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର। ଗତକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ୪୪.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲାରେ ୪୨ ଛୁଇଁଲାଣି ପାରଦ। ୮ ସହର ତାପମାତ୍ରା ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ। ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ୨୪ ସହରର ଦିନ ତାପମାତ୍ରା।
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର
ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର । ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସଠୁ ଆରମ୍ଭକରି ଛୁଟି, ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଓସେପା) ପକ୍ଷରୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ୬ରୁ ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖ ଯାଏ ଖରାଛୁଟି ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ୫୨ଟି ରବିବାର ରହିଛି । ଏଥିସହ ୮୧ଟି ପୂଜା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଛୁଟି ରହିଛି । ଅତିରିକ୍ତ ୨ଟି ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ସହିନପାରି ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ । ବଲାଙ୍ଗିର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ସୂଚନାନୁସାରେ, ଗତକାଲି ପୁଇଁନ୍ତଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମେର ବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଦ୍ମିନୀ ବାଗଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗିର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ନିନୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛାତରୁ ଡେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ବେଙ୍ଗଲରେ ୧୫୨ରୁ ୧୧୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ବିଜେପି ଜିତିବା ନେଇ ଶାହଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
କ୍ରବାର କୋଲକାତାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମତଦାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଏବଂ ବିଜେପିର ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟର ସଙ୍କେତ।ଶାହଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ୧୫୨ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି ଏକାକୀ ୧୧୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦଳକୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏଥିସହ ମେ ୫ ତାରିଖ ପରେ ''ଅଙ୍ଗ, ବଙ୍ଗ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ'' ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ବୋଲି ସେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ।
ଗୌହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପବନ ଖେଡାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା
ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ଵ ଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଙ୍କି ଭୂୟାଁ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେଡାଙ୍କୁ ଗୌହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି । କଂଗ୍ରେସର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ପ୍ରଚାର ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପବନ ଖେଡାଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଅଦାଲତ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସମ୍ଭାବନା ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଆପ ଛାଡ଼ିଲେ ରାଘବ ଚଡ୍ଢା
ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସାଂସଦ ଦଳ ଛାଡିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଆପ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଭିତରେ ବିଭାଜନ ହୋଇଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ତିନି ନେତା ରାଘବ ଚଢା ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚଢା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଦଳରେ ଥିଲି।"
ବିଧାୟକ ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ବିଜେପିର ବିରୋଧ
ବିଧାୟକ ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ବିଜେପିର ବିରୋଧ। କଳାପତାକା ଦେଖାଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବାଙ୍କୀ ଭଗୀପୁର ଠାରେ ଆର୍ ଆଇ ଅଫିସ ଉଦଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧ। ଗୋ ବ୍ୟାକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡି ଆଗରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା। ବିରୋଧ ସମୟରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଅକାମୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଅକାମୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର-ତଥା-ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ୨୩ଟି ବିଭାଗର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଅକାମୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଓ୍ବାଙ୍ଖେଡ଼େରେ ଚେନ୍ନାଇର ସୁପର ଶୋ, ଚମକିଲେ ସଞ୍ଜୁ
ୱାଙ୍ଖଡ଼େରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ସୁପର ଶୋ । ମୁମ୍ବାଇକୁ ୧୦୩ରନରେ ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ଓଭରରେ ୬ ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ ୨୦୭ରନ୍ କରିଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ । ୨୦୮ରନ୍ ବିଜୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ୧୯ଓଭରରେ ୧୦ଓ୍ବିକକେଟ ହରାଇ ୧୦୪ ରନ୍ କରି ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ୫୪ବଲରେ ୧୦୧ କରି ନଟ୍ ଆଉଟ୍ । ସାମସନ ଶେଷ ଓଭରରେ ତିନୋଟି ଛକା ମାରି ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଆଇପିଏଲ ଶତକ ଏବଂ ଏହି ସିଜନର ଦ୍ୱିତୀୟ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚେନ୍ନାଇ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଖେଳିପାରି ନ ଥିଲେ। ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ଓଭରରେ ୬ ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ ୨୦୭ରନ୍ କରିଛି । ୨୦୮ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ।