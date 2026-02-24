Top 10 News Today:ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଆଇଏଏସଙ୍କୁ ଲୁଟିଲେ ସାଇବର ଲୁଟେରା ଓ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ସମୂଦ୍ର ମଝିରେ ହେଲିକପ୍ଟରର କ୍ରାସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଛି। ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରୁ ମାୟାବନ୍ଦର ଯାଉଥିବା ଏକ ପବନ ହଂସ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିର ଶିକାର ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପାଇଲଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ସୁପରମାର୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ଭୁବନେଶ୍ବର – ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଧଉଳି ଥାନା ଅଧୀନ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ସୁପରମାର୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ୧୨ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲିଭୁନି ନିଆଁ। ନାକେଦମ୍ ହେଲେଣି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ୪୦ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ। କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଚି। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାପାଇ ରୋବୋଟ୍ ଲାଗିଚି। ତଥାପି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରୁନି। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ସୁପରମାର୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଚାଷୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ବିଜେଡି: ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ରାଜଧାନୀରେ ବିଜେଡିର ଚାଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସମାବେଶ। ଏଥିରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ। ଏ ସରକାର ନା ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିଲାନି।
ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନାବାଳିକାର ମା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ପ୍ରେମକୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ନାବାଳିକାର ମା ଓ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଲା ଯୁବକ। ନିଖୋଜ ହେବାର ୩ ଦିନ ପରେ ମିଳିଲା ମା ଓ ପୁଅଙ୍କ ଶବ। ମାଆ ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ବୋରିଗୁମ୍ମା ମେନ ରୋଡରେ ରହୁଥିବା ଅନୁଷ୍କା ପରିଡ଼ା (୪୫) ଏବଂ ପୁଅ ଏହେମ ପରିଡ଼ା (୧୪) ଏବଂ ଝିଅ (୧୬)ଏକ ମିକ୍ସ୍ଚର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରି ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଗତ ୨୦ ତାରିଖରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ମାଆ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ ଅଫ ରହିଛି। ୨୧ ତାରିଖରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବୋରିଗୁମ୍ମା ଥାନାରେ ମାଆ ପୁଅ ନିଖୋଜ ନେଇ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଆଇଏଏସଙ୍କୁ ଲୁଟିଲେ ସାଇବର ଲୁଟେରା
ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ଡରୁନାହାନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା । ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆଙ୍କ ନାଁରେ ସାଇବର ଲୁଟ । ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଅଧିକାରୀ । ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା । ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା । ଏନେଇ ସୂଚନା ପାଇଁ ପରେ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନାମ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଲ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ସାଇବର୍ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଗଣତିମଣତି ପାଇଁ ଏସଓପି ଜାରି
ଆସିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ଏସ୍ଓପି। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତାରିଖ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଏସଓପି ନେଇ ବୈଠକ ଶେଷ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ଏସଓପିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ୧୪ ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଏସଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୈଠକରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ବୁଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର
ଭାଙ୍ଗିଲା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପାଚେରୀ । ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ପନ୍ତୁରୀ ଠାରେ ଥିବା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଜମିର ମାପଚୁପ ଓ ଡିମାର୍କେଶନ ପରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଜବରଦଖଲ । ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୧୧ ଟାରେ ବେଆଇନ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମି ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଫାର୍ମହାଉସର ପାଚେରୀକୁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଜପୁର ଏଡିଏମ ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ, ଜେନାପୁର ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ନିରୁପମା ଜେନା, ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସର ଅନିଲ ସାହୁ, ୪ ଜଣ ଆରଆଇ ଓ ୨ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି।
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ
ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସାଢେ ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ଏପଷ୍ଟିନ ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଆମେରିକାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ରିଟେନର ରାଜକୁମାର ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ, ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ଏବେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏପଷ୍ଟାଇନ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଆମେରିକାରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟିଶ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାଣ୍ଡେଲସନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି, ପୋଲିସ ମାଣ୍ଡେଲସନଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଘର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଖୋଜିଥିଲେ। ତା'ପରେ, ସେମାନେ ମାଣ୍ଡେଲସନଙ୍କୁ ଏକ କାରରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ଇରାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ତେହେରାନ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛି । ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ କହିଛି କି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉ ଆଜି ଇରାନ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ । ଇରାନ ଉପରେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ହେବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ । ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ । ତେହେରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ବଢିଛି । ଏ ନେଇ ଭାରତ ତାର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ କହିଛି ।