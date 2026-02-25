Top 10 News Today:ଗିରଫ ହେଲେ କୁବେର ଖଣି ଅଧିକାରୀ, ନିଖୋଜ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Trending Photos
ଗିରଫ ହେଲେ କୁବେର ଖଣି ଅଧିକାରୀ
ଗିରଫ ହେଲେ କୁବେର ଖଣି ଅଧିକାରୀ , ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ । ଗଣି ଗଣି ହାଲିଆ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠାବ । ଡିଜିଟାଲ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ । ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା କଟକ ସର୍କଲର ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଖଣି ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ୪ କୋଟି ଜବତ
କଟକ ସର୍କଲ ଖଣି ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ୪ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଗତକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଡି ବସିଥିଲା। ପରେ ଖଣି ବାବୁଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଚେର ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ନଗଦ ୪ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଟିମ୍ କାଲି ଠାରୁ ଖଣି ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ରେଡ୍ ମାରି ଆୟବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରୁଛି । ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଏବେବି ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦେବବତ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ରୀବିହାର ଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪ କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୩୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଗହଣା ଜବତ ହୋଇଛି ।
ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: 4 ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା
ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୪ଜଣଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା। ଆଉଟର ନର୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ପୁରା ସହର ଚକିତ । ଚନ୍ଦନ ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପତ୍ନୀ ସହ ୩ ଝିଅଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ଛାତିଥରା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁମିଳିଛି। ସର୍ବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ଏକ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଅନିତା (ପତ୍ନୀ) ଏବଂ ତାଙ୍କ ତିନି ଜଣ ନାବାଳିକା ଝିଅ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ନିଖୋଜ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର
ନବରଙ୍ଗପୁରଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ରତାଖଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଲେଖ ଚରଣ ଭକ୍ତ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରିନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ମେନପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଝୁଲନ୍ତା ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଝରିଗାଁ ପୁଲିସ ମେନପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ହୋର୍ଡିଂ ପଡି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: ରାସ୍ତାରୋକ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ
ରାଜଧାନୀରେ ହୋର୍ଡିଂ ପଡ଼ି ୨ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ରାସ୍ତାରୋକ। ଆଇଗିଣିଆଠାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁ ଉଭୟ ପଟେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି।
ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
ଇସ୍ରାଏଲ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଶେଷ ସଙ୍କେତ ସ୍ୱରୂପ, ଇସ୍ରାଏଲର ନେସେଟ୍ (ସଂସଦ) ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି। ଆଜିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଚାଲିଛି, ସେହି ସମୟରେ ମୋଦୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।
ଶୈଳବାଳାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ , ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କଟକ ବନ୍ଦ ଚେତାବନୀ
ଜୋର ଧରିଲା ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା । ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆଜି କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରୀ, କଟକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, କଟକ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଆସି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଶୈଳବାଳାକୁ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନିଆଁ ଜାଲି ହତ୍ୟା କଲା ଜ୍ୱାଇଁ
ଜଳେଶ୍ବରରେ ଶ୍ବଶୁର ଘରେ ଜ୍ବାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଘଟଣା। ସପ୍ତାହେ ପରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତର ଶ୍ବଶୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କଟକ ଏସ୍ସିବିରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ନେବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ। ୧୭ ତାରିଖରେ ବାଲିଆପାଳ ନାରାୟଣପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ। ପାରିବାରିକ କଳିରୁ ଶ୍ବଶୁର ଘରକୁ ଆସି ପତ୍ନୀକୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଶ୍ବଶୁର ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଶାଶୁ, ଶ୍ବଶୁର, ଶଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ।
ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ଅଧା ଓଡିଶା
ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ଅଧା ଓଡ଼ିଶା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ସଂଲଗ୍ନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଗତକାଲି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଝଟକା ପବନ ବି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଟୁଇନ ସିଟିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଯୋ ହୋର୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୫ରୁ ୬ଟି ଦୋକାନ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କେବଳ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନି ବରଂ ହୋର୍ଡିଂ ତଳେ କିଛି ଜଣ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି-ମଣତି ସମ୍ଭାବନା
ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି । ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । କହିଲେ, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହେବ । ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଗଣତିମଣତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।