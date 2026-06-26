/Top 10 News Today:ସ୍କୁଲ ବହି ତୃଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ୪ ନିଲମ୍ବିତ, ମୋ ଝିଅକୁ ଫାଶୀ ଦିଅ-ସିଆଙ୍କ ମାଆ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ସ୍କୁଲ ବହି ତୃଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ୪ ନିଲମ୍ବିତ
ସ୍କୁଲ ବହି ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଂଗରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା କମିଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । କମିଟିର ସୁପାରିସ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର (Teachers Training & SCERT) ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଜଣ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଲିପ୍ତା ମିଶ୍ର, ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଭାରତୀ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ୬ଜଣ ସହକାରୀ ନିର୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ହେଲେ ବନ୍ଦିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ମାନସ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ସନ୍ତରା ।
ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ବ୍ୟାଗ୍
ଶିଶୁବାଟିକାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ବ୍ୟାଗ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି । ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଏସ୍ସି , ଏସ୍ଟି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ଓଏସ୍ଆଇସିକୁ ପଠାଯିବ । ବ୍ଲକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହା ପରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଗ୍ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଓସେପା) ।
ମୋ ଝିଅକୁ ଫାଶୀ ଦିଅ-ସିଆଙ୍କ ମାଆ
ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସିଆ ବାପା, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସିଆଙ୍କ ମାଆ ପୂଜା ଗୋୟଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦାୟୀ ତା’କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ଫାଶୀ ମିଳୁ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ କେତନଙ୍କ ପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯାଉ। ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। “ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଗଲି। ଦୁଇଟି ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି।
ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଅଭିଭାବକ ସଂଘର ଦାବି
ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ନୂଆ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ୧୬୭୮ଟି ଭୁଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗହଳି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ୩ ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଗଠିତ ୩ ଜଣିଆ କମିଟି ୭ ଦିନ ଧରି ତନାଘନା ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ । ଏହି ସମଗ୍ର ବିଷୟର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ଏବଂ କେଉଁଠି ଭୁଲ୍ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ।
ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଅଘଟଣ; ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁରର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ବିମଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଟାଙ୍ଗିରି ଦୁବନଳି ସାହିର ପୀତାମ୍ବର ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଝିଅ ରିତା ଜୁଆଙ୍ଗ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ୧୧ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା । ସୁମିତ୍ରା ଜୁଆଙ୍ଗ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆଜି ପୁଣି ଦୁଇଟି ମୃତଦେହ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ପ୍ୟାରିସରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ଗରମ: ଗଲାଣି ୪୦ ଜୀବନ
ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ମହାଦେଶକୁ ଏବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ କବଳିତ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂକଟଜନକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଫ୍ରାନ୍ସରେ। ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ପାଣିପାଗ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଣ-ସୁରକ୍ଷିତ ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଓ କେନାଲକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ୟାରିସରେ ଯେତିକି ଦିନ ପାରଦ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଉପରେ ରହିଛି, ତାହା ଗତ ୧୪୭ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଦେଶର ଜାତୀୟ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ୨୯.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ପିସୋସ୍ ଠାରେ ଚଳିତ ଋତୁର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୪.୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ରାମମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର୍ ମାମଲା: ଟ୍ରଷ୍ଟ ମହାସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଓ ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର୍ ମାମଲାରେ ୮ ଜଣ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହାସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଅନିଲ ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏହି ଦାନ ଚୋରିରେ ମାମଲାରେ ଏହି ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଓ ଅନିଲ ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବନ୍ଦ ଘରକୁ ଖୋଲିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଗୌତମପାଲି ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧ ଧନଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ (୭୭) କୌଣସି ଋଣ ନେଇ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଉ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼୍କୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ସିଲ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ୬ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯବାନଙ୍କ ନାମ ସରକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ
ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଏହି ବୀର ସହିଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ୧୦ ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି ବ୍ରିଗେଡର ସୁବେଦାର ମେଜର ପବନ କୁମାର, ୪ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଲାଇଟ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରିର ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ କୁମାର (ବୀର ଚକ୍ର), ୫ ଫିଲ୍ଡ ରେଜିମେଣ୍ଟର ଲାନ୍ସ ନାୟକ ଦିନେଶ କୁମାର, ୮୫୧ ଲାଇଟ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟର ଆଭିଏସନ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମୁଡ୍ ମୁରଲୀନାୟକ, ୨୩୭ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କସପ୍ କମ୍ପାନୀର ହାଭିଲଦାର ସୁନୀଲ କୁମାର ସିଂ ଏବଂ ୩୯ ୱିଙ୍ଗର ସର୍ଜେଣ୍ଟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର (ବାୟୁ ସେନା ପଦକ) ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ମାରକୀର ୨୦୨୫ ବିଭାଗର ‘ୱାଲ୍ ୩ଡି’ରେ ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ମାଣିଆବନ୍ଧ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଆଁପାଳ ଛକରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ । ମାଣିଆବନ୍ଧ ସନ୍ତରାବାଡ଼ି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାଳିଆ ଓରଫ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା (୩୨) ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇ ସେଲୁନକୁ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇଟି ବାଇକରେ ଆସିଥିବା ଚାରି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କାଳିଆଙ୍କ ଉପରକୁ ପ୍ରାୟ ୪ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୁଳି କାଳିଆଙ୍କ ଛାତି ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।