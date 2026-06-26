Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today:ସ୍କୁଲ ବହି ତୃଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ୪ ନିଲମ୍ବିତ, ମୋ ଝିଅକୁ ଫାଶୀ ଦିଅ-ସିଆଙ୍କ ମାଆ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ସ୍କୁଲ ବହି ତୃଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ୪ ନିଲମ୍ବିତ, ମୋ ଝିଅକୁ ଫାଶୀ ଦିଅ-ସିଆଙ୍କ ମାଆ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 26, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:26 PM IST
Top 10 News Today:ସ୍କୁଲ ବହି ତୃଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ୪ ନିଲମ୍ବିତ, ମୋ ଝିଅକୁ ଫାଶୀ ଦିଅ-ସିଆଙ୍କ ମାଆ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Top 10 News Headlines Odisha17 min ago
2
FIFA 202657 min ago
3
Rangashoor1 hr ago
4
Odia News1 hr ago
5
FIFA 20262 hrs ago