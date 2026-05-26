Top 10 News Today:ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଦେବାଶିଷ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ୬ ମୃତ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଦେବାଶିଷ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ୬ ମୃତ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 26, 2026, 04:00 PM IST

ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଦେବାଶିଷ
ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହେଲେ ସାମିଲ୍ । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ । ଦେବାଶିଷଙ୍କ ସାମିଲ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଲେ ଅରୁଣ ସିଂହ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ୍ ସିଂହ ତୋମାର । ଗତ କାଲି ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ । ପାର୍ଟି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିଲେ । 

ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ୬ ମୃତ
କଳାହାଣ୍ଡି ମଦନପୁର ରାମପୁରରେ କରଲା ଖୁଟା ପାଳଙ୍କ ଘରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ପଶି ଥିବାବେଳେ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଜଣେ ଗୁରୁତର । ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଜଣେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ରାମପୁର ଥାନା ଗୌଡ଼ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ମଦନପୁର ରାମପୁର (ଏମ୍. ରାମପୁର) ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା  ଗାଁରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ଖୋଲୁଥିବା ସମୟରେ ୬  ଜଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଲ ମାଝୀ, ମନୋରଞ୍ଜନ ହାତୀ, ଛନ୍ଦା ଜାଲ, ବିପୁଲ ଜାଲ ଓ ପଙ୍କଜ ଭୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା
ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି (CMRF)ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା- ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ
ଜୁନ୍ ୨୯ରେ ବିଶ୍ୱନିଅନ୍ତାଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା । ଏହାକୁ ସୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ୩୦ ତାରିଖରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ଏଣୁ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଠକ ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସକାଳେ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁପାଳନ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପହଣ୍ଡି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ,ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ଏବଂ ନୀତିନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଛି । ୩୦ ତାରିଖ ପୁର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ନିଯୋଗ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।  ବୈଠକରେ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଅବଦୁର ରେହମାନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଥାନା ପଶ୍ଚିମକଚ୍ଛର ଅବଦୁର ରେହମାନକୁ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କଲେ କଟକ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କରେ ୨୦୧୫ରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୨୦୧୫ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ ଏକ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ଅଲ କାଏଦା ଭାରତରେ ନିଜର ନେଟୱର୍କ ସଂପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରେହମାନକୁ କମିସନରେଟ୍‌ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ୨୦୧୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଜଗତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଶ୍ଚିମକଚ୍ଛରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 

ଜୁନ 3 ରୁ ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଠକ !
ଜୁନ୍‌ ୩ରୁ ପୁରୀରେ ହେବ BRICS ଦ୍ଵିତୀୟ ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ BRICS ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବ୍ରାଜିଲ୍, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ୍‌ର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରୁଷିଆ, ସାଉଦି ଆରବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁଏଇ, ଚୀନ୍‌ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେବେ। 

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଭଡ଼ା ଘରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ  ମନିଷା । ସେ ସହୀଦ ନଗରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ମନୀଷା କଣ ପାଇଁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । ତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ କଣ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଲିସ। ଭଡା  ଘରକୁ ପୁଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମନୀଷା ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କଲ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ।

ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ
ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଛାନଭିନ୍ ଏବଂ ଖୋଳତାଳ ପରେ ଶେଷରେ ଏହି ବର୍ବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧରକୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ବିନୋଦ କୁମାର ବେହେରା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏକ ସ୍ୱେଶାଲ୍ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ତାକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ବିନୋଦର ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସମୁଦାୟ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ୧୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଏନକାଉଣ୍ଟର
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସରୋଜ ପଣ୍ଡା ଓରଫ ବିକି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରଞ୍ଜନ ଓ ସରୋଜକୁ ପୋଲିସ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍କୁଶପୁର ନିକଟରେ ଉଭୟ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା।

ଆଜି ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟାର: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ-ଗୁଜୁରାଟ ମୁହାଁମୁହିଁ
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (ଆରସିବି) ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (ଜିଟି) ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲିଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରସିବି ଏବଂ ଜିଟି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 

