Top 10 News Today:ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜୁଲାଇ ୨ରୁ ମାଟ୍ରିକ୍‌ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଗୁରୁବାର ଦିନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଲୋକଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଜଳଖିଆ ବୈଠକ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିନି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଜୁଲାଇ ୨ରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ
ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୨ ତାରିଖରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ସକାଳ ୯ ଟାରୁ ଦିନ ୧୧ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ପରୀକ୍ଷା ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୪ ତାରିଖରେ ଇଂରାଜୀ, ୫ରେ ଟିଏଲ୍ଭି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ତେବେ ୬ତାରିଖରେ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଦିନ ୧୧ଟା ୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ୮ରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ, ୯ରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ୧୦ ତାରିଖରେ ସଂସ୍କୃତ ଓ ହିନ୍ଦୀ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀରୁ ଜଣାପଡିଛି ।
ରଥର ଖଳାରେ ହଣା ଚାଲିଛି ପାର୍ଶ୍ବ ଦଣ୍ଡା
ଚାଲିଛି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ । ରଥର ଦଣ୍ଡା କାମ ଜାରି ରହିଛି । ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କାଠରେ ବାରିସି ଚଳାଇ ଦଣ୍ଡା ତିଆରୁଛନ୍ତି । ୫ ଦଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଭୋଇସେବକମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । କାଠ ବୁଲାଇ ସଜାଡ଼ିବା ପରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ସାଲ(ମାପ ଅନୁସାରେ କାଟିବା) କରାଯାଉଛି । ପାଶ୍ୱର୍ ଦଣ୍ଡା ହଣା ଚାଲିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମୁହାଁଟି ତିଆରି ରଥ ଖଳାରେ ସାଇତା ରହିଛି । ୫ ଦଣ୍ଡା ହଣା ସରିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରିବେ ।
୩ ଦିନ ଭିତରେ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ
ମୌସୁମୀ ଆଗୁଆ କେରଳ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ । କେବେ କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ସେ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାଜା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷି ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟରେ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ । ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଫଳରେ ମୌସୁମୀ ଆଗମନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ’ ୨୮ ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଇଛି ।
ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଗ। ଗାଁକୁ ସଜାଡିବାକୁ ଆସିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଇବଣୀ ବ୍ଲକର ଦୁଧିଆନାଳୀ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଖବର ପାଇ କଂସର ଫାଣ୍ଡି ପୋ0ଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି । କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ୪ ଦିନ ହେଲା ସଂପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା । ଗୁରୁବାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ସଜାଡିବାକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ ୩ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମହିଳା ବାଥରୁମରେ ସିକ୍ରେଟ୍ କ୍ୟାମେରା
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମହିଳା ବାଥରୁମରେ ଲାଗିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ କ୍ୟାମେରା । ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ଜବତ ହେଲା ସିକ୍ରେଟ୍ କ୍ୟାମେରା । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏସଡିପିଓ କହିବା ସହ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ବାଥରୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସିକ୍ରେଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ମହିଳା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ବିକାଶ ତଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଏସପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସୂଚନା ଲିକ୍ ହେଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସୂଚନା ଲିକ୍ ନେଇ କଡା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୁରକ୍ଷା ସେୟାର କଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ କଡା ସତର୍କତା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଡିଜିପି ଓ ଆଇଜି, ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ପାଇଁ ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଲିକ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଦ-ଉଲ-ଜୁହା
ଆଜି ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଜୁହା ବା ବକ୍ରି ଇଦ୍। ଈଦ୍ ଅଲ-ଆଧା - ଯାହାକୁ ବକ୍ରିଦ୍, ବକ୍ରା ଈଦ୍, କିମ୍ବା ଈଦ୍-ଉଲ୍-କୁର୍ବାନି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା - ଇସଲାମର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇସଲାମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଶେଷ ମାସ ଧୂ-ଅଲ୍-ହିଜ୍ଜାହ ମାସର ୧୦ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ହଜ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନର ପର୍ବ ବକ୍ରି ଇଦ୍। ଏ ନେଇ ମସଜିଦ୍ରେ ନମାଜ ପାଠ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
୩୫ ଦିନରେ ୯ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ କେଦାରନାଥ ଦର୍ଶନ
ଦ୍ବାଦ୍ଦଶ ଜ୍ୟୋର୍ତିଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବା କେଦାରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା୍ଳୁଙ୍କ ଛୁଅ ଛୁଟିଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାବା କେଦାର ଧାମର ଦ୍ବାର ଖୋଲିବା ଦିନ ଠାରୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି । ୨୦୨୬ ବର୍ଷର କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମାତ୍ର ୩୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଭକ୍ତ ବାବା କେଦାରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସକାଳରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦେଶ ସାରାରୁ ଭକ୍ତମାନେ କେଦାରନାଥରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ।ଏହି ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
୫ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଏଲିମିନେଟରରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ । ବୁଧବାର ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୨୯ ବଲ୍ରେ ୫ ଚୌକା ଏବଂ ୧୨ ଛକା ସହାୟତାରେ ୯୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ ବୈଭବ। ତେବେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପକେ ଆଇପିଏଲର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବୈଭବ ୨୮ ବଲରେ ୯୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶତକର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ୨୯ତମ ବଲରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବୈଭବଙ୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲା ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲା। ଦ୍ରୁତତମ ଶତକର ରେକର୍ଡ କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି । ଗେଲ୍ ୨୦୧୩ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପୁଣେ ୱାରିୟର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୩୦ ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବୈଭବଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। କାରଣ ସେ ୨୮ ବଲ୍ ରେ ୯୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୯ ତମ ବଲ୍ ରେ ଚୌକା ମାରି ଇତିହାସ ରଚିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସେ ତାହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୈଭବଙ୍କୁ ପ୍ରଫୁଲ ହିଙ୍ଗେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।