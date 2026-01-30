Advertisement
Top 10 News Today:ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଗୁଟଖା, ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖସିଲା ସୁନା ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଗୁଟଖା, ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖସିଲା ସୁନା ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 30, 2026, 04:03 PM IST

Top 10 News Today:ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଗୁଟଖା, ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖସିଲା ସୁନା ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଗୁଟଖା
ବ୍ୟାନ ହେବନି ପାନ ମସଲା । ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଏଥିରେ ଟବାକୋ, ନିକୋଟିନ ନଥିବାରୁ ବ୍ୟାନ ହେବନି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଚିବ ଏମ ଅସ୍ଵସ୍ଥି ଏନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ତମାକୁ ବ୍ୟାନ ନେଇ ୨୦୧୩ ପୁରୁଣା ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରେ ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ନୁଆ ଆଇନରେ ପାନମସାଲା, ଜର୍ଦା, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିକ୍ରୀ ଓ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି ।

ବିବାହର ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଝଟକା
ଓଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଝଟକା । ଅନୁଭବଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିବ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା । ତଳ କୋର୍ଟଙ୍କ ଚାର୍ଜଫ୍ରେମକୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ । ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ । ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଥିବା ନେଇ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । 

ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ସହାୟକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ମୃତକ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ନାଗ । ତେବେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଓ କେଉଁ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତାହା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଆଘାତରେ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ୍‌ ଥାନା ପୁଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ କିଛିଦିନ ହେବ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।

ରାସନ କାର୍ଡ ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ–କୋଟିଆ ପୁଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ
ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ-କୋଟିଆ ପୁଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ । କୋଟିଆର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଆନ୍ଧ୍ର । କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ ଉପରସେମ୍ବୀ ଗାଁରେ କୋଟିଆ ପୋଲିସ ସହ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଉପରସେମ୍ବୀ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ। ଖବର ପାଇଁ କୋଟିଆ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସର୍ଭେ ଟିମକୁ ଆକଟ କରିବାରୁ ହେଲା ବଚସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉପରସେମ୍ବୀ ବାସୀ, ଆନ୍ଧ୍ର କର୍ମଚାରୀ ମିଶି ପୋଲିସ କଥା କଟାକଟି କରିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଧାରୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ । ସୀମାନ୍ତ କୋଟିଆରେ ଥମୁନି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ । ଗୁରୁବାର ଉପରସେମ୍ବି ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ରାସନକାର୍ଡ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ।

୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖସିଲା ସୁନା
ଗୁରୁବାର ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍‌ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ୯୬୫୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ୧,୬୯,୨୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍‌ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦାମ୍‌ ୮୮୫୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ୧,୫୫,୧୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍‌ ସୁନା ଦାମ୍‌ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦,୮୦୦ ଟଙ୍କା ଓ ୧୧,୭୭୦ ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ସୁନା ଦର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା।

 ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟରେ ସଚିବ ପାଢ଼ୀ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ତେବେ ଉଷା ପାଢୀଙ୍କ ସମେତ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।

ନବଦାସ ମାମଲାର ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୁଲାସା: ମନ୍ତ୍ରୀ
ଖୁବଶୀଘ୍ର ନବଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କହିଲେ ମାମଲାର ସତ୍ୟାସତ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମୁଳଚୂଳ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତଦନ୍ତକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗତ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୁଲାସା ହୋଇ ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

OISF ଯବାନଙ୍କ ବସ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଅଜଣା ଟ୍ରକ,୨ଜଣ ଯବାନ ଆହତ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା ତଡୁଆବାହାଳ ନିକଟରେ ୫୨୦ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ( OISF)ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଆଲିରୁ ଘଟଗାଁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହେଲା ଟ୍ରକ। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସଟି ଆଗ ରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ ପଛରେ ପିଟି ହେବାରୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଯବାନ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ।

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ୨୩ ଛାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ର। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସାଙ୍ଗାରେଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପିଲାଙ୍କୁ  ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୨୩ ଜଣ ଛାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ  ମିଶି ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ବାନ୍ତି ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ନାରାୟଣଖେଦ ମଣ୍ଡଳର ଭେଙ୍କଟପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନାରାୟଣଖେଦ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। 

କାନାଡା ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କର ଧମକ
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡ଼ା ଉପରେ ୫୦% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। କାନାଡ଼ାରୁ ଆମେରିକା ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଚୀନ ସହ କାନାଡ଼ାର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧିକ ଧମକ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦% ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

