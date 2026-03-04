Top 10 News Today:ଦୋଳଯାତ୍ରା ଓ ହୋଲିରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ, ଏମ୍ସରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ଦୋଳଯାତ୍ରା ଓ ହୋଲିରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ
ହୋଲି ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି । ଫଗୁ ଦଶମୀରୁ ହିଁ ପୁର ପଲ୍ଲୀରେ ରଙ୍ଗ ଓ ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି । ସହରଠାରୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଫଗୁ ରଙ୍ଗରେ ମହକୁଛି, ଆଉ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ । ଲୋକେ ରଙ୍ଗ ଓ ଅବିର ବୋଳାବୋଲି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି । ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ମହୋତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ‘ଦୋଳଯାତ୍ରା ଓ ହୋଲି’ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣପର୍ବ ।
ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ
ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୋକ୍ଷ ପରେ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ବାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ । ବିଳମ୍ୱିତ ରାତି ଯାଏଁ ମହଣମହଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି । ସଂଧ୍ୟା ୬ଟା ୪୭ ମିନିଟରେ ସର୍ବମୋକ୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଗ୍ରହଣ ଭୋଗ, ମଇଲମ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କର ସୁନାବେଶ ।
ବୈଠକରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୟ ନ ଦେଇ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ କେଭି ସିଂହଦେଓ । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଟିଟିଲାଗଡ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଟିଟିଲାଗଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖପ୍ପା ହୋଇଛନ୍ତି କେଭି । ଏଥିପାଇଁ କୈଫିୟତ ମଗାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଇସ୍ରାଏଲର ''କାଠ କଣ୍ଢେଇ'' ହେବନି ପାକିସ୍ତାନ: ପାକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍-ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫଙ୍କ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜର କାଠ କଣ୍ଢେଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଅଛି। ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଫାଇଦା ପାଏ, ତେବେ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଭାରତ ଓ ଇରାନ ସହିତ ମିଶି ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିପାରିବ, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରଖିବ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ ।
ଏବେଠୁ ତାତିଲାଣି: ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତାପମାତ୍ରା
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ତାପମାତ୍ରା ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବାହ୍ଣ ୧୦ଟା ପରଠାରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ପ୍ରଖର କିରଣ ଅନୁଭୂବ ହେଉଛି। ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଉ ବସନ୍ତ ପବନ ନାହିଁ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଆଗୁଆ ଆଗମନ ହେଲା ଭଳି ଜଣାପଡୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖରେ ତାପମାତ୍ରା ଯାହା ରହିବା କଥା, ତାହା ରହୁନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ୩୮ ଡିଗ୍ରି ତାପମାତ୍ରାର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୨.୭ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବୁଲେଟିନ ଜାରି କରିଛି।
ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଛାତିରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ (AIIMS)ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏମ୍ସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଲାଗିଛି।
ବାଇପାସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୩ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ
ଭୁବନେଶ୍ବର ବାଇପାସ୍ ପାଇଁ NHAI ପକ୍ଷରୁ ୩ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆନୁଇଟି ମୋଡ୍ (HAM)ରେ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି। ରାମେଶ୍ବରରୁ ଟାଙ୍ଗି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧୧ କିମି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ୩୦ ମାସ ଭିତରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ୩ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି।
ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ
ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ। ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ଇରାନ-ଆମେରିକା ମହାଯୁଦ୍ଧ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମିସାଇଲ, ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ଘନ ଘନ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ବଢାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ।
୮ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମୋଦି
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ୮ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ। ମାତ୍ର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୮ଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାଙ୍କ ସହ ବିଚାରବିମର୍ଶ। ବିଶେଷକରି, ୟୁଏଇ, ଇସ୍ରାଏଲ୍, ସାଉଦି ଆରବ, ଜୋର୍ଡାନ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୁଏତ , ବାହରିନ୍, ଓମାନ ଓ କତାର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ବରକାଣ୍ଡ
ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ । ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା । ସ୍ୱାମୀର ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ମୃତକ ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ । ଭରତପୁର ଫୁଲେଶ୍ଵରି ବସ୍ତି ନିକଟରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଭରତପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଶବ ଜବତ କରିଛି । ଫେରାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକକୁ କାବୁ କରିଛି ପୁଲିସ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ ।