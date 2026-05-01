Top 10 News Today:ବଢ଼ିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଓ ଦିନତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ବଢ଼ିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରି
ଶ୍ରମ ଦିବସରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର । ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସରକାର ଭେଟି ଦେଇଥିବାବେଳେ ଦିନକୁ ଅଧିକ ୧୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ ମଜୁରି । ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ପାଇବେ ୪୭୨ ଟଙ୍କା । ଏହାସହ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳି ଶ୍ରମିକ ପାଇବେ ୫୭୨ ଟଙ୍କା । ଅତି କୁଶଳି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରି ୬୨୨ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ । ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଏମିତିରେ ଲଗାତାର ଭୂକମ୍ପ ଆସିବାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ୨୧ରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୫ ବୁଥ୍ରେ ହେବ ରିପୋଲିଂ
ଶନିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୧୫ଟି ବୁଥରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୋଟଦାନ ସମୟରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଗ୍ରହାଟ ପଶ୍ଚିମ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୧୧ଟି ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୪ଟି ବୁଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁଠାରେ ପୁନଃ ମତଦାନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଲଟା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସେହି ବୁଥଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଇଭିଏମ୍ ଟାମ୍ପରିଂ କରାଯାଇଥିଲା। କାଲି ସକାଳ ୭ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ଯାଏଁ ରିପୋଲିଂ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି।
ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ମେଟ୍ରୋ
ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ମେଟ୍ରୋ । ପୁରୀ, ଭୁବେନେଶ୍ୱର ଓ କଟକକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଇ ସିଟିର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବେନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କଟକ ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଇକୋନୋମିକାଲ ରିଜନ ହେବ । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପ୍ରକାର ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ
ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ ମେ ୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ। ଚଳିତ ଥର ଓଡ଼ିଆରେ ମିଳିବ ଦଶମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ । ମାଟ୍ରିକରେ କୃତ୍ତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ମେ' ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯୁକ୍ତ-୨ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଅସହ୍ୟ ତାତିରୁ ଆଶ୍ଵସ୍ତି ଦେଲା କାଳବୈଶାଖୀ
କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ସହ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ । ତାତିରେ ଫୁଟୁଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ଖସିବ । ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ପୂରା ଖସିଯିବ । ୩୩ରୁ ୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ । ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଢିଲା କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ
ମେ’ ୧ ତାରିଖରୁ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ଦର ପ୍ରାୟ ୯୯୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କମର୍ସିଆଲ୍ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ୧୯ କେଜି ଏବଂ ୫ କେଜିଆ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ୍ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ୧ ମେ’ ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ଦର ଅନୁଯାୟୀ, କମର୍ସିଆଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୯୯୩ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୫ କେଜିଆ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୨୬୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।
ଜିତୁ ମାଝୀଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ
ଜିତୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ କଙ୍କାଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇଯିବା ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ) ନେତା ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ । ଶ୍ରୀ ସିଂହ ଜିତୁଙ୍କ ପାଇଁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସିଂହ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଜୀଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଭିଡିଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି। ବିକାଶର ଲମ୍ବା ଦାବି କରୁଥିବା ଡବଲ-ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନରେ, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇଙ୍କୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ କଙ୍କାଳ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେବାକୁ ପଡିଲା, ଏହା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଦରମାରୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପଠାଇଛି।"
ନୋଏଡାରୁ ଉଡ଼ିବ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ନୋଏଡାରୁ ଉଡିବ କମର୍ସିଆଲ୍ ବିମାନ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରୁ ନୋଏଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କମର୍ସିଆଲ ବିମାନ ଉଡିବା ନେଇ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା। ଯାହା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରଥମେ ବିମାନ ସେବା ପରିଚାଳନା କରିବ, ତା’ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକାସା ଏୟାର ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ୨୨୬ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ଆଇପିଏଲ୍) ୨୦୨୬ର ୪୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଟସ୍ ଜିଣି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୨୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ୨୨୬ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଛି।