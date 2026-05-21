Top 10 News Today:କାଳବୈଶାଖି ତାଣ୍ଡବ, ୩ ମୃତ, ଶିମିଳିପାଳରେ ପୁଣି ବାଘ ଶିକାର ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

କାଳବୈଶାଖି ତାଣ୍ଡବ, ୩ ମୃତ
କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖି ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କାଳବୈଶାଖିରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନରେ ଟେଣ୍ଟ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ଚାପି ହୋଇ ୩ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଟେଣ୍ଟ ମାରି ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ିପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ତିନିଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ସହ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି (CMRF)ରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ
୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁଗୁଡିକୁ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୨୦୭ଟି ମେଗା ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ୩୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୪୦୨ଟି ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ୧୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ।
ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର
୨୦୧୯ ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହମଜା ବୁରହାନକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅଜଣା ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ମୁଜାଫରାବାଦରେ ହମଜାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ; ସେ 'ଡାକ୍ତର' ନାମରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅନେକଥର ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲୱାମାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ବୁରହାନଙ୍କୁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ୧୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ଦେଓଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
୧୦୦ ବର୍ଷରେ ଏସେଲ ଗୃପ
ଶହେ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏସେଲ ଗୃପ। ୧୯୨୬ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଏଙ୍କା ଏହାର ମୁଳଦୂଆ ପକାଇଥିଲେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସରରେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ ଟାଉନ ହଲରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଯାତ୍ରା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ସଂଘର୍ଷ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ କାହାଣୀ। ଆମେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ଯେ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି ଯାହା ସମାଜ ଏବଂ ଦେଶ ଉଭୟ ପାଇଁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଏହା ଆମର ପିଢ଼ିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସାହସ ଯାହା ଏସେଲ ଗ୍ରୁପକୁ 100 ବର୍ଷର ଏହି ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାୟଗଡ଼ାର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରାୟଗଡ଼ାର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ମଳୟ କୁମାର ନାୟକ କୋଲନରା ବ୍ଲକରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ଯରତ ଅଛନ୍ତି। ରାୟଗଡା ସହରର ରାଉତ କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ, କୋଳନରା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଚଢାଉରେ ୫ଟି ଟିମ୍ ସାମିଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ରେଡ ବେଳେ ସୁନା, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଚଢାଉ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଶିମିଳିପାଳରେ ପୁଣି ବାଘ ଶିକାର
ଏକ ବିରଳ କଳା ମହାବଳ ବାଘ (ମିଲେନାଷ୍ଟିକ ଟାଇଗର୍) ଛୁଆର ଶିକାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଚମଡ଼ାକୁ ଜବତ୍ କରିବାରେ ବନ ବିଭାଗ ସଫଳ ହୋଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସିପିଠା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବିରଳ ବାଘଛାଲର ବେଆଇନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନ୍ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ୩ ଜଣ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।
ଗିରିରୋଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା: ଆଉ ଜଣକର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମପର ଗିରିରୋଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ବ୍ରହ୍ମପର ପୁଲିସ। ଗତ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ବରତା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁକେଶ ସାହୁକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୁଲିସ। ପୁଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର ଭୟରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଡିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ଟାଉନଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଟଳିଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ‘ଟେଲ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍’ର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ରନ୍ୱେରେ ବିମାନର ପଛ ଭାଗ ପିଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଛି।। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ ଏଆଇ୨୬୫୧ ଘଟିଛି। ଏହା ଏକ ଏ-୩୨୦ ସିରିଜର ନାରୋବଡି ଏୟାରବସ୍ ବିମାନ ଟେଲଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଶିକାର ହୋଇଛି। ବିମାନଟି ଟେକଅଫ ଅଥବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କାଳରେ ରନୱେ ସହ ଘଷି ହେବାକୁ ଟେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କୁହାଯାଏ।ତେବେ ବିମାନଟି ଟେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ ୬୦୦ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ ୬୦୦ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ୮୫୩ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନରୁ ବିଜେପିକୁ ୬୦୦ ସିଟ ହାତେଇବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ବ। ୨୦୧୭ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଯେଭଳି ବିଜେପି ଭଲପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ସେନେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଟାର୍ଗେଟ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ବିଜେପିର ଅଧିକ ଦିନ ଶାସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ପଡିବ।