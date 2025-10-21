Advertisement
Top 10 News Today: ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଗଜପତିଙ୍କ ଚିଠି, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଲଟ ଜାରି ଓ ଦିନତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:24 PM IST

Top 10 News Today: ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଗଜପତିଙ୍କ ଚିଠି, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଲଟ ଜାରି ଓ ଦିନତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ମହାରାଜଙ୍କ ଚିଠି
ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଇସ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇସ୍କନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ଵିତୀୟା ଠାରୁ 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବାହାରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଛି ଇସ୍କନ। ଏନେଇ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ରେ ଇସ୍କନ ଗଭର୍ଣ୍ନିଂବଡି କମିଶନ ଅଧକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିଠି ଲେଖି ଗଜପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି।ସେ ଇସ୍କନ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି କମିସନ (ଜିବିସି) ଅଧକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦାସଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜବାବରେ ଏହାର 5ଟି କାରଣ ଲେଖିଛି ଇସ୍କନ। 

ରେଢାଖୋଲ ରେଞ୍ଜ ବନ୍ତଲୋଇ ଗାଁରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ
ରେଢ଼ାଖୋଲ ରେଞ୍ଜ ବନ୍ତଲୋଇ ଗାଁରେ କଲରାପତରିଆ ଆତଙ୍କ । ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଗାଈକୁ ମାରି ଖାଇଥିବା ସୂଚନା । ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି କରୁଛି ତଦାରଖ । ଗାଈ ପାଳିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ କହିଲା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ । 

ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏଯାଏଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଆସି ନାହିଁ । ପ୍ରଚାର ବି ଜୋରସୋର ହୋଇନାହିଁ । ତଥାପି ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଆସିଲାଣି ଆଦର୍ଶ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନର ଅଭିଯୋଗ । ଏକ କଲେଜରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୈଠକ । ସେହି ବୈଠକରେ ପୁଣି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ । ଗଣ୍ଡ ସମାଜକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ଏହା ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହେବା ସହ ବୈଠକର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି ।

ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଲଟ ଜାରି
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଲର୍ଟ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏକ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାର ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଓ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଦେଖି ସବୁ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ହେବାର ଆକଳନ ହୋଇଛି । ବାତ୍ୟା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ଆମେରିକାର ଏକ ସଂସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ କରିଛି ।

ସରିଲା ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ମଙ୍ଗଳବାର ପାଟନାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ସେ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 

ସାନାଏ ତାକାଇଚି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ
ମଙ୍ଗଳବାର ଜାପାନର ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଚୀନ୍ ସମାଲୋଚକ ସାନାଏ ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ବହୁମତ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗାରେଟ ଥାଚରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ୬୪ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ପରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଦୀପାବଳି ପରେ ପରେ ଧୂଆଁମୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଆକାଶ
ଗତକାଲି ଦିପାବଳୀ ପରେ ପରେ ପୂରା ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଆକାଶ। ଦୀପାବଳିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବିଷାକ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଲଗାତର ଭାବେ ବାଣ ମାରି ଚାଲିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା। ଯାହାଫଳରେ ରାତି ଅଧରେ ଆକାଶ ଦିଶୁଥିଲା ବେଶ୍‌ ଧୂଆଁଳିଆ। ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (ଏକ୍ୟୁଆଇ) 'ଗମ୍ଭୀର' ବର୍ଗକୁ ଖସିଯାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ସବ ପାଳନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଖରାପ ହେବା ସହିତ ସକାଳ ୭ଟାରେ ହାରାହାରି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (ଏକ୍ୟୁଆଇ) ୪୫୧ ରହିଥିଲା। ଯାହାକି ଜାତୀୟ ହାରାହାରିଠାରୁ ୧.୮ ଗୁଣ ଅଧିକ।

କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ହତ୍ୟା ମାମଲା: ଦୀପକ ରାଉତଙ୍କୁ ଜେରା
କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ଓ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଝାରପଡା ଜେଲରେ ମୃତ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୀପକ ରାଉତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା । ଝାରପଡା ଜେଲରେ ପଚରାଉଚରା କଲା ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ ପୁଲିସ। ଆଜି ସକାଳୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦୀପକଙ୍କୁ ଝାଳବୁହା ଜେରା କଲା ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ ପୁଲିସ । ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲା ଦୀପକ ସେନେଇ ଦୀପକକୁ ଝାଳବୁହା ଜେରା। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଝାରପଡା ଜେଲରେ ୩ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦୀପକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ପୁଲିସ । ଜେରା ବେଳେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। 

ମା’ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଅଘଟଣ ; ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଦୁଇ ମୃତ
ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ବାଙ୍ଗୀୟ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ମା’ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ  ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି l ଉପସ୍ଥିତ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଗ୍ନିକମାନେ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଉଭୟ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବୀର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ କାଳୀପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଖୋଲିଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ l

ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ପୀତବାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖୁଲାସା!
ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ୧୭ ଦିନ ବିତିଲାଣି । ହେଲେ ଏଯାଏଁ ହତ୍ୟାକାରୀର ଟେର୍ ପାଉନି ପୁଲିସ୍‌ । କଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତା ଉପରୁ ବି ହଟିନି ପରଦା । ଏପଟେ ପୁଲିସ କହିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତଦନ୍ତ । ଏହାରି ଭିତରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନୀତିଶେଖର ।

