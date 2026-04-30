Top 10 News Today:ବିଜେବି କଲେଜରେ ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ୨ ମଇରେ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ଓ ଦିନତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ବିଜେବି କଲେଜରେ୨ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ
ଭୁବନେଶ୍ଵରର ବିଜେବି କଲେଜରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣରେ ଏକାଧିକ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ବଡଗଡ ପୁଲିସ ଘଟରାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
୨ ମଇରେ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ
ଆସନ୍ତା ମେ ୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ । ବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ବାହାରିବ ଫଳାଫଳ । ଷ୍ଟେଟ ଓପନ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ଫଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ । ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏକସଙ୍ଗେ ମାଟ୍ରିକ, ମଧ୍ୟମା ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବୋର୍ଡର ୱେବ ସାଇଟ www.bseodisha.ac.inରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଲ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ । ଚଳିତ ଥର ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ୩,୦୮୨ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧିଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ
ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ । କେନ୍ଦୁଝରରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କଙ୍କାଳ ନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କଙ୍କାଳ ନେଇ ଯିବା ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ଷିବା ସହ ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।
୨୯ ଓଏଏସଙ୍କ ବଦଳି
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୯ ଜଣ OAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀମାନେ ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ
ନଈ କୂଳରେ ଜଣେ ୨୮ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ବୀଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ, ଗୁରୁତର ମହିଳାଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ।
ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦାୟୀ କଲା ଆରଡିସି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ
ମାଟି ଖୋଳି ଭଉଣୀ କଙ୍କାଳ ଭାଇ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ବ୍ୟାଙ୍କ୍କୁ ନେବା ଘଟଣାର ଆରଡିସି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଖୋଳିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କ’ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲା ଟିମ୍। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ RDC ଦେଲେ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦରକାର ନଥିଲା ବେଳେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରାଇଲା’ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆରଡିସି। ଆବେଦନ ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ ୪ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବା କଥା। ହେଲେ ଏହା ମିଳିନଥିବାରୁ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆରଡିସି।
୨୨୬ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ବିଜୟ ହେବେ ବୋଲି ଦାବି କଲେ ମମତା
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମାତୃଭୂମି, ମାଟି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟର ୨୯୪ ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୨୬ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତି ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବେ।
ସୁଧୀର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ହେବ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ
ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନିଜ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଝିଆରୀ ଓ ପୁତୁରା ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଓ ବର୍ବରତା ଆଜିର ସମାଜରେ ମଣିଷପଣିଆ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପୋଲିସ ଜେରା କରିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାରେ DNA ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଥିରୁ ବାହାରିବ ଅନେକ ତଥ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ କାଳୁ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହଙ୍କୁ ପୋଲିସ ୩ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି କ୍ରାଇମ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଥିଲା।
ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଗର୍ଭପାତ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ SCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କ ୩୦ ସପ୍ତାହର ଗର୍ଭକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାବେ ସମାପ୍ତ କରିବା ନେଇ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ପିଟିସନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଗୁରୁବାର ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍କର୍ମ କାରଣରୁ ଗର୍ଭପାତ ମାମଲାରେ କୌଣସି ସମୟସୀମା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଚାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବା ଉଚିତ।
ଦୁଗ୍ଧଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲିଟର ପିଛା ୧ଟଙ୍କା
ଦୁଗ୍ଧଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଓମ୍ପେଡ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତ ନେଇଛି ଓମ୍ପେଡ୍। ଓମ୍ପେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲିଟର ପିଛା ୧ଟଙ୍କା। ଓମ୍ପେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଲିଟର ପିଛା ୩୮ଟଙ୍କା ୫ପଇସା ପାଉଥିଲେ। ଏଣିକି ଲିଟର ପିଛା ୩୯ଟଙ୍କା ୦୫ ପଇସା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ । ଏହି ନୂତନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ମେ ୧ରେ ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଓମ୍ପେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।