Top 10 News Today:ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ,୪୦ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଜି ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜ ଲଢେଇ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Trending Photos
ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନେଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଇରାନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଖବରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।ଇରାନୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସାତ ଦିନର ଛୁଟି ଏବଂ 40 ଦିନର ଜାତୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଖାମେନିଙ୍କ ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ନାତୁଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଯୁଦ୍ଧରେ ୪୦ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ମିନାବ ସହରସ୍ଥିତ ଏକ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ୪୦ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହାଛଡା ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ୨୪ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ତାହା୪୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇଛି।
US-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନରେ ୨୦୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଇରାନର ରେଡ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ମେହର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ୨୪ଟି ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୭୪୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରେଡ କ୍ରିସେଣ୍ଟର ମୁଖପାତ୍ର ମୋକତାବା ଖାଲେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ମିଳିତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହାର ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣକୁ ବାତିଲ କରିଛି। ଲଣ୍ଡନ, ଚିକାଗୋ, ଟୋରଣ୍ଟୋ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଅମୃତସରରୁ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରମୁଖ ଉଡ଼ାଣଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଶେଷରେ ଦଳରୁ ବିଦା ହେଲେ କଟକ-ଚୌଦ୍ୱାରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଆଜି (୨୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬) ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଦଳର ଉପ-ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏହି ବହିଷ୍କାର ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା HPV ଟିକାକରଣ
ରାଜ୍ୟର ମା’ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କର୍କଟ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୩.୩୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କିଶୋରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ HPV (ହ୍ୟୁମାନ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ) ଟିକା। ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଖରା
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରି ଅବଧି ଅଧିକ ରହିବ । ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ଭିତରେ ଅଧିକ ଦିନ ହିଟ୍ୱେଭ ରହିବ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରେ । ଉତ୍ତର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୨ରୁ ୧୫ ଦିନ ଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମ୍ଡି ) ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଜାରି କରିଥିବା ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ଯାଏ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ତାତି ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଗରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିବ । ସେହିଭଳି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିସ୍ତାରିତ ଆକଳନରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ଦର
ହୋଲିର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରେ ନୂତନ LPG ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହୋଲିର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଗ୍ରାହକମାନେ ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG (ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍) ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ₹୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ପାଇବେ। ତଥାପି, ୧୪ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।କୋଲକାତାରେ ଏକ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୧୮୪୪.୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୮୭୫.୫୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ୨୮ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୭୬୮.୫୦। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୧୬୯୨ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୭୨୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ୧୯୨୯ ହେବ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ
ସୁପର-୮ର ଅନ୍ତିମ ମୁକାବିଲା ଜିତିଛି ପାକିସ୍ତାନ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୫ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚଟି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । ବଡ଼ ରନ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସେମିରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ସେମି ଆଶାରେ ପାଣିଚିଆ କରିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା । ପାକିସ୍ତାନ ପାଖାପାଖି ୭୦ ରନରେ ଜିତିଥିଲେ ସେମିରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହାକୁ ଦେଇନାହିଁ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ନେଟ ରନରେଟ୍ ହିସାବରେ ସେମିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ । ଶୁକ୍ରବାର ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ୩ ପଏଣ୍ଟ ସହ ସେମିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଆଜି ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜ ଲଢେଇ
ଐତିହାସିକ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ରବିବାର ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ । ଚଳିତ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କ୍ବାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ସଦୃଶ ହେବ । ସମୀରଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ । ଜିତିଲେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ । ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବ । କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, ଆୟୋଜକ ଭାରତ ଓ ଦୁଇ ଥର ବିଜେତା ଇଣ୍ଡିଜ୍ ୩ପଏଣ୍ଟ୍ ଲେଖାଏଁ ପାଇ ବରାବର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ । ତେବେ ଉନ୍ନତ ନେଟ୍ ରେନ୍ ରେଟ୍ ଆଧାରରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବ । ଭାରତ ଜିିତିଲେ ତା’ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଭାବେ ବିଶ୍ବକପ୍ ଜିତିବାର ଆଶା ଅତୁଟ ରହିବ ।