Top 10 News Today:ରାଜ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ’ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:19 AM IST

ରାଜ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ’ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ
ଏବେ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ତାପମାତ୍ରା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରି ଅବଧି ଅଧିକ ରହିବ । ବିଶେଷକରି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ (ହିଟ୍‌ ଓ୍ବେଭ୍‌) ଲାଗି ରହିବ । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ପ୍ରବଳ ଖରାତାତି ଓ ଗରମରେ ଶିଝିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଆଇଏମଡି ଜାରି କରିଥିବା ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ଯାଏ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ତାତି ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଗରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିବ ।

ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ଼ ‘ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ’
ଓଡିଶା ପୋଲିସକୁ ଆଜି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ର ମହାସମୁନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୫ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାଓବାଦୀମାନେ ବରଗଡ଼–ବଲାଙ୍ଗିର–ମହାସମୁନ୍ଦ ଡିଭିଜନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ବରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ୩୫୦ଟି ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବାତିଲ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି । ଯାହା ଏବେ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପକେଟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ରବିବାର, ୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ୩୫୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoCA)ର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯଦିଓ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ୪୪୪ଟି ବିମାନ ବାତିଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୩୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିଛି ।

ଖମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଇରାନ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରି ପାକିସ୍ତାନର କରାଚୀରେ ଉପଦ୍ରବକାରୀମାନେ ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷବେଳେ ୱାସିଂଟନ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ୧୨ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ
ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ । ବୈଠକରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ନିମନ୍ତେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଗଣତିମଣତି ନେଇ ସରକାର ଏସ୍ଓପିକୁ ମଂଜୁରୀ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଓ ଗଣତିମଣତି ନେଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏସ୍ଓପି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସମ୍ମତି ଦେବା ସହ ପଦକ୍ଷେପ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ । ଗଣତିମଣତି ଆସନ୍ତା ୩ ମାସ ସୁଦ୍ଧା କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ହୋଲିରେ ଜଗିବେ 17 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ
ହୋଲି ଦିନ ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ କଟକ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସହରରେ ୧୭ ପ୍ଳାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବ । କଟକ ସହରକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ ୨ଟି ସେକ୍ଟର ଓ ୬ ଜୋନ୍‌ରେ ବଣ୍ଟାଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକ ଓ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଥାନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଥାନା ପିସିଆର ସହିତ ୧୧୨ ଭ୍ୟାନ୍ ଓ ବାଇକ୍ ପିସିଆର୍ ହୋଲି ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହର ସାରା ପଇଁତରା ମାରିବ । 

ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମୋଦୀ
ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୟୁଏଇ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋ ଭାଇ ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ମୁଁ ୟୁଏଇ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। 

ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ଗଲଫରେ ଫଶି ରହିଛନ୍ତି ଶହଶହ ଜାହାଜ
ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଉପସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଗତିବିଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଜାହାଜ ଟ୍ରାକିଂ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଅନୁନ୍ୟ ୧୫୦ଟି ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହରମୁଜ ଆଗକୁ ଖୋଲା ସମୁଦ୍ରରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ଏଲଏନଜି ବୋଝେଇ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢି ଯାଇଛି। ଏଣୁ ଜାହାଜମାନେ ସାଉଦୀ ଆରବ ଓ କତାର ଉପକୂଳରେ ଛିଡା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ୧୦ ଜଙ୍ଗଲ
ଖରା ଦିନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ୧୦ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଛି ବଡ ଧରଣର ନିଆଁ। ହୁତହୁତ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ମାଛବନ୍ଧ, ଦୁର୍ଗାପୁର ବିଟରେ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ତେଲକୋଇ ବିଟର ପଡ଼ାଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ଭେଜିଆ ଓ ଝିଲ ବିଟ୍, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତୋହୋରା ବିଟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଧାବରେନି ବିଟ ରେ ଲାଗିଛି ବଡ ଧରଣର ନିଆଁ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛି ଉଦ୍ୟମ। 

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ
କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କର ବା ମର ମ୍ୟାଚରେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ୧୯.୨ ଓଭରରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ୧୯୬ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଭାରତର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ୯୭ (୫୦) ରନର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ ଦଳ ହୋଇଥିଲା।

