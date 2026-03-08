Advertisement
Top 10 News Today:ଆଜି ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି, ମମତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ଆଜି ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି, ମମତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 08, 2026, 08:52 AM IST

Top 10 News Today:ଆଜି ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି, ମମତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜି ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି
ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ପୁରୀରୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର ୧ କୋଟିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୪ର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏକକାଳୀନ ୫ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

୯ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖି ସତର୍କ ସୂଚନା
ପ୍ରବଳ ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି । ଆଜିଠୁ ବଦଳିବ ପାଗର ମିଜାଜ୍ । କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି । ଫଳରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ଯାହା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଜି ଠାରୁ ୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ।

ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଗଡିବନି ଟ୍ରେନ
ପୁରୀକୁ ୬୫ ଦିନ ଯାଏ ଯିବନି ଟ୍ରେନ୍ । ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଚାଲିଛି ନବୀକରଣ । ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଥିବା ରେଳଧାରଣାକୁ କଂକ୍ରିଟ୍‌ଯୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍‌ ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଆଉ ଗୋଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ୭ ନମ୍ବର ଓ ୮ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟ୍‌ଫର୍ମର ଉନ୍ନତୀକରଣ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖରୁ ମେ ମାସ ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରେଳ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଏହି ୬୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍‌ ପୁରୀ ଆସିବ ନାହିଁ ।

୬୦ ବଢିଲା ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ
ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଘରୋଇ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍‌ପିଜି ଦର ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ୧୪.୨ କିଗ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ଦର ୬୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଗତ ୧୧ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍‌ରେ ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ଦରରେ ୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ସେହିଭଳି ୧୯ କିଗ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍‌ପିଜି ଦର ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୧୧୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ୨୨୭୫ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 

ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି
ଏଲପିଜି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେଡି । ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଲପିଜି ଦାମ ବଢ଼ିଛି ।ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର କହିବେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଛି, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେବେ ଦର କମ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କମ ଦାମରେ ଦେଉଥିଲେ କି ? ଗୃହିଣୀମାନେ ସେ ସମୟରେ କମ ଦାମରେ ଗ୍ୟାସ ପାଉଥିଲେ କି ? ସରକାର ସବସିଡି ଦେଇ ପାରିବେ । ଉପା ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସବସିଡି ଦେଉଥିଲା ।

ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ
ନବମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଗକୁ ୟୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଆମେରିକା କହିଛି। ଇରାନ ଯଦି ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ ନ କରେ ତେବେ ଇରାନ ଉପରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେରିକା କହିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଇରାନର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଭୀଷଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଦ୍ରୁତ ଓ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଇରାନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଛାୟା ଆକ୍ରମଣର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଇଛି।  ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଜି କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ହାରିଛି ଏବଂ ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛି। 

୧୨୪ ବନ୍ଧୁକ ସହ ୧୩୦ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟରେ ୧୩୦ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ  ନକ୍ସଲ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ୧୨୪ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଇନସାସ୍‌ ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ଜି ରାଇଫଲ ଗୋଟିଏ, ୩୧ଟି ଏକେ-୪୭, ୨୧ଟି ଇନସାସ୍‌, ୨୦ଟି ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଆର୍‌, ୧୮ଟି ୩୦୩, ୯ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ ପିସ୍ତଲ ଗୋଟିଏ, ୮ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ ପିସ୍ତଲ ଦୁଇଟି, ୧୮ଟି ସିଙ୍ଗଲ ସଟ୍ ବନ୍ଧୁକ, ୨ଟି ବିଜିଏଲ୍‌ ସମେତ ଅନ୍ୟ ହତିଆର ରହିଛି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଏଲ୍‌ଜିଏ ବାଟାଲିଅନ-୧ର ୨ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ଡିଭିଜନାଲ୍‌ କମିଟି ମେମ୍ବର ୩, ଏସିଏମ୍‌ ୧୮, ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ୧୯ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି।

ମମତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା
ରାଗିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏକ ସାର୍ବଜାନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ବେଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାର ଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ । ଆୟୋଜନ ସ୍ଥଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏଭଳି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା । 

ଆଜି ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲ: ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଲଢେଇ
ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ସୁପର୍ ଫାଇଟ୍ । ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ । ଲଗାତାର ଦୁଇ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାବିତ ଅଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।

