Top 10 News Today:ଆଜିଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ଏପ୍ରିଲ ୨ରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ଆଜିଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ଏପ୍ରିଲ ୨ରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 09, 2026, 08:36 AM IST

Top 10 News Today:ଆଜିଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ଏପ୍ରିଲ ୨ରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଭାରତ ଜିତିଲା ବିଶ୍ୱକପ
ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନରେ ହରାଇ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଭାରତ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଭାରତ।  ସେପଟେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ଭାରତ। ସେମାନେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ଏବଂ ତିନି ଥର ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ 89 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଆଜିଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ
ଆଜିଠୁ ଷୋଡ଼ଶ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର  ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ରହିବ । ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ  ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି, ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ  ଉଠିନପାରିବା ଓ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା  ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାଜିବ । ଏ ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ  ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିବା ଉଭୟ ଦଳର  ବିଧାୟକମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଯେମିତି ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର  ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ  ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ସହ  ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରଠୁ ହିଁ ଗୃହ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ।  

ଖସାପଡ଼ା ନୀତି ଲାଗି ୪ ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ
ସୋମବାର ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖସାପଡ଼ା ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଖସାପଡ଼ା ଲାଗି ନୀତି ହେବ । ଏଣୁ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ନାହିଁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହା ଗୁପ୍ତ ନୀତି । ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୀତି କରାଯାଉଥିବା କୁହନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ନୀତି ସରିଲେ ଖସାପଡ଼ା ଲାଗି ନୀତି କରାଯିବ । ଏସବୁ କେବଳ ସଭିଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ । ସୋମବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଉପରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କଟକଣାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ନିର୍ଭର ହେବ।

ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧ କୋଟି ୨ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୬୬୫ ଜଣ ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ  ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମୋଟ୍ ୫,୧୦୬ କୋଟି ୩୩ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ୪,୨୦,୮୫୪ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ।

ଏପ୍ରିଲ ୨ରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା
ଏପ୍ରିଲ୍‌ ୨ରୁ ଯୁକ୍ତ୨ ଖାତାଦେଖା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପ୍ରିଲ୍‌ ୨ରୁ ୧୩ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପ୍ରିଲ ୧୫ରୁ ୨୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଖାତାଦେଖା ଚାଲିବ। ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କଳା ବିଭାଗର କିଛି ବିଷୟର ଉତ୍ତର ଖାତା ଇ-ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବ˚ କଳା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ମାନୁଆଲ୍‌ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ‌ରେ ୧୬ ହଜାର ଅଧ୍ୟାପକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। 

ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ, ମିଳିଲା ଆୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାୟ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରମୋଦ ରାୟଙ୍କ ପାଖରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହାର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ଏହି ଚଢାଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ୮୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟର ଏକ ଚାରି ମହଲା ଘର ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ୫୨୦୦ ବର୍ଗଫୁଟର ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଦୁଇଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍, ନଗଦ ୪.୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩୯.୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଆୟଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 

ଇରାନର ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ନିର୍ବାଚିତ
ଇରାନ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଛନ୍ତି ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର। ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। 56 ବର୍ଷୀୟ ମୋଜତାବା ଏବେ ଇରାନ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିବେଚିତ ପଦବୀରେ ରହିବେ। ଇରାନରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା କେବଳ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନେତା ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଦେଶର ସାମରିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମତ ରହିଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ମୋଜତାବାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯାହା ଇରାନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବ।

ବଢୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ
ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରି ଛୁଇଁବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସହରର ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୩୭ ଡିଗ୍ରିରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ୧୨ ତାରିଖରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ୟତୀତ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭବାନୀପାଟଣା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରି ପାଖାପାଖି ରହିବ।

ଜେଡିୟୁରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ନିଶାନ୍ତ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ରବିବାର ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ (ଜେଡିୟୁ)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେଡିୟୁର ଜାତୀୟ କାର୍ୟ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଝା ନିଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ, ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜେଡିୟୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହ ସେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଦଳର ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 

କତାରରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆସିଲା ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିତ୍ର । ରୋଜଗାର ଆଶାରେ କତାର ଯାଇଥିବା ଖଲ୍ଲିକୋଟର କୁନା ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପୁଅର ଶବ କେମିତି ଘରକୁ ଫେରିବ ତାହା ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ।

Prabhudatta Moharana

