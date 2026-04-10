Top 10 News Today:ଆଜିଠୁ ସିଝିବ ଓଡ଼ିଶା, ହର୍ମୁଜରେ ଲାଗିଲା ଆଂଶିକ କଟକଣା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ଆଜିଠୁ ସିଝିବ ଓଡ଼ିଶା, ହର୍ମୁଜରେ ଲାଗିଲା ଆଂଶିକ କଟକଣା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 10, 2026, 08:49 AM IST

ଆଜି ବସିବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ
ଶୁକ୍ରବାର ବସିବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ । ପୂର୍ବାହ୍ଣ ୧୧ଟାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୩୮ତମ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ । ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ନିର୍ମାଣ, ରାଜସ୍ୱ, ଗଣଶିକ୍ଷା ସହ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବିଶେଷକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶତପ୍ରତିଶତ ପାଇପଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ନୂତନ ନୀତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ବିଜେପିର ନୂତନ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି
ବିଜେପିର ନୂତନ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ଘୋଷଣା। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କମିଟିରେ ୭୨ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ୩୮ ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ୨୩ ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟିରେ ୧୮ ଜଣ ମହିଳା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।

ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ନିୟମରେ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ
ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗାଇଡଲାଇନ । ଓସେପା ଜାରି କଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା । ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ୟୁନିଫର୍ମ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ବାଟିକାଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖରାଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ମାଗଣା ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ । ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ସମେତ ହାଉସ୍ ଡ୍ରେସ୍, ଜୋତା ଓ ମୋଜା ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପରିଚୟପତ୍ର ଓ ଟୋପି ଦିଆଯିବ । 

ଆଜିଠୁ ସିଝିବ ଓଡ଼ିଶା: ୫ ରୁ ୭ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା
ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ମେଘୁଆ ପାଗ । ତା’ପରେ ବଢ଼ିବ ତାତି, ଗୁଳୁଗୁଳି । ଏକାଥରକେ ୫ରୁ ୭ ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଯିବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା । ୧୫ ତାରିଖରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବିସ୍ତାରିତ ଆକଳନ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଇଛି । ଗୁରୁବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ୧୫ ଦିନିଆ ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି, ୧୦ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ପବନ ସହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ତା ପରେ ବଢ଼ିବ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା । ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁଳୁଗୁଳି ବି ହେବ । ୧୫ ତାରିଖ ଠୁ ମାଡ଼ ହେବ ତାତି, ୨୨ ତାରିଖ ଯାଏ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର । ମୌସୁମୀ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୃପା କରିପାରେ । ଯଦିଓ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷିବ । ଏମିତି ଆଶା ଦେଇଛି ସ୍କାଏମେଟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ।

ଆଜି ପୁଣି ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର
ଆଜି ପୁଣି ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତିର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ହେବ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି । ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ହେବ ଗଣତି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାପରେ ଦ୍ବିତିୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୪୦% ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚଳିବନି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଏବଂ ଅପଶବ୍ଦ, ସରକାର ଆଣିବେ କଠୋର ଆଇନ
ଗାଲି ଗୁଲଜ, ଘୃଣା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମନଇଛା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ନିୟମ ରହିଥିଲେ ବି କେହି ତାହାକୁ ମାନୁ ନାହାନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମନଇଚ୍ଛା କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ । ଅପଶବ୍ଦ କହିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଆଇର ଅପବ୍ୟବହାର, ଅନଲାଇନ ବୁଲିକୁ ରୋକିବା ସହ ଏହା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆଇନ ବିଭାଗକୁ  ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ କମିଶନ । ଖୁବଶୀଘ୍ର  Prevention of hate speech and hate crime ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ।

ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ୍ କଲେ ଦଣ୍ଡ
ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ । ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୩ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଓ ୮ଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଲାଇନ୍‌ର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୁଳି କାଟକୁ ନେଇ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । 

ହର୍ମୁଜରେ ଲାଗିଲା ଆଂଶିକ କଟକଣା
ହର୍ମୁଜ୍‌ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଇରାନର ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବା ପରେ, ହର୍ମୁଜ ଉପରେ ଆଂଶିକ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ଇରାନ୍ । ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ, ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଯିବ ଦୈନିକ ମାତ୍ର ୧୫ଟି ଜାହାଜ । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ୧୫ଟି ଜାହାଜକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ଇରାନ । ୨ ସପ୍ତାହ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସରିବା ଆଗରୁ ବିଦେଶରେ ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁଣି ସଚଳ କରିବାକୁ ଦାବି ରଖିଛି ଇରାନ ।

ଗିରଫ ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଗିରଫ ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି। ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ।ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରି ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ ସେପ୍ଟିରେ ଥିବା ବା ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍, ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଉଳସାହି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣାର କୋହ୍ରାସିଂହପୁର ପୈତୃକ ଘର, ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ସରକାର ନାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ସମେତ ମୋଟ୍ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। 

ଶେଷ ବଲରେ ଜିତିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ
କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୧୫ତମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମୁକୁଲ ଚୌଧୂରୀ ଓ ଆୟୁଷ ବୋଦୋନିଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବଳରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଶେଷ ବଲରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଧାର୍ଯ୍ୟ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ୧୮୧ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। 

