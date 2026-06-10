Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ହଟିଲା 'ଧାମ'
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘାରେ ନିର୍ମିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ‘ଧାମ’ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ସରକାର ରଖିଥିବା ଏହି ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କୋଟିକୋଟି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର (ଆଜି) ଏନଡିଏ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଭାରତ ମଣ୍ତପମ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୋଦୀ ସରକାର ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବୈଠକକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ବୈଠକରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉପଲବ୍ଧି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୀତି ଆୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ ହେବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷ ରଖିବେ। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରି ପାରନ୍ତି।
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୁର୍ମୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓଏଏସ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଫେରାର
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୁର୍ମୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଓଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । ପୁଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବ୍ୟାପକ ଖୋଜାଖୋଜି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି । ତଥାପି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବାରୁ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ସାଇବର ଟିମ୍ର ସହଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ।
ନିଟ୍-ୟୁଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ : ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ର ଯୁବ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ସମାବେଶରେ କହ୍ନେୟା କୁମାର, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ବିନୋଦ ଝାଖଡ଼ଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଜାତୀୟସ୍ତରର ଛାତ୍ରନେତା ଯୋଗଦେବେ । ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଘଟଣାରେ ଲଗାତର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଆସୁଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏହି କ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମାବେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବ, ଛାତ୍ର ନେତା ସାମିଲ ହେବାନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।
ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୭୫୫ ନୂଆ ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୭୫୫ଟି ନୂତନ ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସାସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଜି7 ସମିଟ ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯିବେ ମୋଦି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁନ୍ ୧୬-୧୭ ତାରିଖରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଇଭିଆନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା G7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହଲରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ତଥାପି, ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ।
ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ବଢିଲା
ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ବଢିଲା। ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା (DCA) ୬୩୯ ଟଙ୍କାରୁ ୬୫୦ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇ ପହିଲାରେ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ୬୨୩ରୁ ୬୩୯ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
୨୮ରେ OTET ପରୀକ୍ଷା
ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି OTET ପରୀକ୍ଷା । ୨୧ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୮ ତାରିଖରେ ହେବ OTET ପରୀକ୍ଷା । ସକାଳ ୯ରୁ ସାଢ଼େ ୧୧ଟା ପ୍ରଥମ ପେପର, ୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୪ଟା ଦ୍ବିତୀୟ ପେପର ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୧୭ରୁ BSE ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଆଡ୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ ।
POKରେ ପାକିସ୍ତାନର ନରସଂହାର
ପାକ୍ ଅଧୀକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା । ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ୪୫ଟି ଆସେମ୍ବ୍ଲିସିଟ୍ରୁ ୧୨ଟି ସଂରକ୍ଷଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିରୋଧ ବେଳେ ହିଂସା କାଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୨ଟି ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ୨ ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ପରମାଣୁ ବୋମା ନିୟୋଜିତ କଲା ଭାରତ
ଭାରତର ପରମାଣୁ ନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କରିଛି ଭାରତ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ନୀରିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା SIPRI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ନିକ୍ଷେପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା ରଖା ଯାଉଥିଲା । ଏଥର ପ୍ରଥମ କରି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ନିକ୍ଷେପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ' ନୀତିରେ ଅଟଳ ରହିଛି । କେବଳ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।