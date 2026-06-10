Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today:ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ହଟିଲା ଧାମ, ୨୮ରେ OTET ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ହଟିଲା 'ଧାମ', ୨୮ରେ OTET ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 10, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:07 AM IST
Top 10 News Today:ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ହଟିଲା 'ଧାମ', ୨୮ରେ OTET ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ୍?ଜାଣନ୍ତୁ
petrol diesel price today6 min ago
2
Top 10 News Headlines Odisha15 min ago
3
Odisha CM Delhi visit49 min ago
4
FIFA World Cup1 hr ago
5
india nuclear policyJun 09