Top 10 News Today: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରିଲା ପ୍ରଚାର, ଛାତ ଭୁଶୁଡି ୫ ମୃତ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 10, 2025, 08:47 AM IST

Top 10 News Today: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରିଲା ପ୍ରଚାର, ଛାତ ଭୁଶୁଡି ୫ ମୃତ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

 

ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ: ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ୧୪ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ସରିଗଲା ଘୋଘା, ଧୂମ୍‌ଧାମ୍‌ । ଶେଷ ହୋଇଛି  ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର । ଏବେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜମିବ ଅସଲ ଖେଳ । ଏଣିକି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ  ବୁଲାବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ବସି ଅଙ୍କ କଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । କେଉଁଠି ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଉଣା ରହିଗଲା, ସେଇ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି । ନିଜ ନିଜ ବୁଥ୍‌ ଜଗିବାକୁ  କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇଛି ।  ଆଉ ଦିନକ ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍‌ ଗ୍ରହଣ ହେବ । ଏଠି ବିଜେପି,  ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସହ ୧୪ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ  ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ  ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟଦଳରେ  ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ।

ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ: ୨୦  ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡିବ ଭୋଟ
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ବିତୀୟ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ସରିଛି । ଭୋଟ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୀରବ ଅବଧି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟ୍‌ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୦ ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୨ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ । ୧୨୨ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୧ଟି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ, ୧୯ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ ଏବଂ ୨ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ।

ଶେଷ ଦିନରେ ଭୋଟ ମାଗିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ମୈଦାନରେ ବିଜେପି ଭୋଟ୍‌ ମାଗିଥିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ, ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗୀନି ଛୁରିଆ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝି । ନୀରବ ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚାର ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଛାଡ଼ିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ମତଦାନ ପୂର୍ବର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବ ସମୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ  ।  

ଶେଷ ଦିନରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ମାରାଥନ୍‌ ପ୍ରଚାର
ରବିବାର ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ତଥା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମାରାଥନ୍‌ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପରମ୍ପରାର ମାଟି। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି।

ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ୫ ମୃତ
ବିହାର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାର ଦାନାପୁରରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ନାବାଳକଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି । ବାପା, ମାଆ ଓ ୩ ପିଲାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି । ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିଲା ଘର । ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି କେତେବେଳେ ଆସେ କାହାକୁ ବି ଜଣାନଥାଏ । ହସଖୁସିରେ ପରିବାର ରାତିରେ ଖାଇପିଇ ଶୋଇଲେ ହେଲେ ଆଉ କେବେ ଆଖି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ।

ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡା
ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡା। ଖସିବ ରାତି ପାରଦ। ଶୁକ୍ରବାର  ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ  ଥିଲା । ଶନିବାର ଏହା ୧୧ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି ।  ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୧୫.୮ରୁ ୧୧.୭ ଡିଗ୍ରୀକୁ  ଖସିଛି । ରାଉରକେଲାରେ ୧୬.୧ରୁ  ୧୩.୨ ଓ ଭଦ୍ରକରେ ୧୫.୫ରୁ ୧୪  ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି । ସୋମବାର ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର  କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି  ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିପାରେ । ଆଞ୍ଚଳିକ  ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

ଗୁଜୁରାଟରୁ ୩ ଆଇଏସଆଇଏସ ଆତଙ୍କୀ ଗିରଫ
ଗୁଜରାଟ ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ବାଡ୍ (ଏଟିଏସ୍) ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ଇସ୍‌ଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍‌(ଆଇଏସ୍‌) ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଭୃତି ସହରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ରବିବାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। 

କାଲିଠୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଡ୍‌ସ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ
କାଲିଠୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଲିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଡ୍‌ସ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାଲି ଦିନ ୨ଟାରୁ ୧୧ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଯାଏଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆଇଆରସି ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିବସରେ ଆୟୋଜିତ ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନରେ ଆଇଆରସି ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଗବେଷକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସଡ଼କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବସୃଜନ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଡ଼କ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା।

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଆକାଶ ଚୌଧୂରୀ
ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ମେଘାଳୟର ଆକାଶ ଚୌଧୁରୀ । ଲଗାତାର ୮ଟି ଛକା ସହ ୧୧ଟି ବଲ୍‌ରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକର ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ପ୍ଲେଟ୍‌ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ ହୋଇଛି ।

ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ଘରେ ଆଇଟି ରେଡ
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ ସ୍ଥାନରେ IT ରେଡ୍‌ ହେଉଛି । ବିଜେଡି ନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ କୋମନା ବାସଭବନରେ ଆୟକର ଚଢାଉ କରିଛି । କୋମନା ବ୍ଲକ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର,  ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଥିବା ମନୋଜ ଏବେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଖରିଆର ରୋଡ୍‌ରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଙ୍କିତ ସିଂହାଣିଆଙ୍କ ଘରେ IT ରେଡ୍‌ ହୋଇଛି ।

