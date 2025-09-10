Top 10 News Today:ନେପାଳରେ ଲାଗି ରହିଛି ହିଂସା, ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 10, 2025, 08:32 AM IST

1. ନେପାଳରେ ହିଂସା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର
ନେପାଳରେ ହିଂସା ପରିସ୍ଥିତି ଏବେବି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ  ଦେଶରେ ସେନା ବାହିନୀ କ୍ଷମତା ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା  ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 
 
2. ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ବ୍ୟାନ କରିବା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ
ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୬ ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆ ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆ ସାଇଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗଯିବା ବିଦ୍ରୋହ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଜେନ୍‍ ଜି ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ଉଗ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। ସୋମବାରଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା ୧୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ୩୦୦  ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାରଦିନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏପରିକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। 
 
3. ହିଂସା ପଛରେ ବାହ୍ୟ କାରକ
ନେପାଳର ଏହି ହିଂସା ପଛରେ ବାହ୍ୟ  କାରକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି।  ବାହାର ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନେପାଳରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। 
 
4. ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କୁ କଡ଼ା ସତର୍କତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ନେପାଳ ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 
 
5. ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚଦଶ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଭାରତ ଏହା ପଞ୍ଚଦଶ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛି। ସେ ଏନ୍‍ଡିଏ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ଏବଂ ୧୫୨ ଭୋଟରେ ସେ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ୭୫୨ଟି ଭୋଟକୁ ଗଣତତି ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୫ ଭୋଟକୁ ନାକଚ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡି, ଶିରୋମଣି ଅକାଳିଦଳ ଏବଂ ବିଆର୍‍ଏସ୍‍ ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାର୍ଟି ଏହି ଭୋଟଦାନରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ। 
 
6. ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ
ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ୪ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। 
 
7. ବାଣିଜ୍ୟିକ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ
ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ  ବୁଝାମଣା ପାଇୋ ଆଲୋଚନା ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ଖୁବ୍‍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଅପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଟ୍ୱିଟରେ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଏହି ଆଲୋଚନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି।
 
8. ଭାରତ ଉପରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବାକୁ ଆମେରିକାର ଦାବି
ଅପରପକ୍ଷେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନକୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍‍ ଲଗାଇବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଋଷ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ େବାଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। 
 
9. ପୋଲାଣ୍ଡ ଆକାଶରେ ଋଷର ଡ୍ରୋନ ବୋଲି ୟୁକ୍ରେନର ଦାବି
ନେଟୋ ସଦସ୍ୟ ପୋଲାଣ୍ଡ ଆକାଶରେ ଋଷ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ। ଇରାନ ନିର୍ମିତ ସାହେଦ ଡ୍ରୋନ ଚାଳନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଆମେରିକୀୟ ସିନେଟର ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଋଷର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଗାଡ଼ିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଲାଗି କହିଛନ୍ତି। 
 
10. ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇଭି ନୀତି ଘୋଷଣା
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଇଭି ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯିବା ସହ ଆଗକୁ ପ୍ରତିଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଇଚି ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଇଭି ନିର୍ମାଣ, ବ୍ୟଟେରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ବୋଲି ନୂଆ ନୀତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
Prabhudatta Moharana

;