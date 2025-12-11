Top 10 News Today:କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସରକାର ଗଢୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସହର ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Trending Photos
କୋରାପୁଟରେ ତୁଷାରପାତ
ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ। ଜାଡ଼ ମାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ପୂରା ରାଜ୍ୟ। କୋରାପୁଟ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। କୋରାପୁଟରେ ଚଳିତ ଶୀତ ଋତୁରେ ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫ ଡିଗ୍ରି ତଳକୁ ଖସିବା ପରେ କୋରାପୁଟର ରାଜୁଗୁଡ଼ାରେ ଚଳିତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଧାନଖଳାରେ ଥିବା ଧାନ କେଣ୍ଡା ଉପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପରେ ଖଳାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କୋରାପୁଟ-ରାୟଗଡ଼ା ୩୨୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ରାଜୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବୁଧବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରେ ମାମଲା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲୁଥିବା ଆଲୋଚନା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିଷୟର ଜଟିଳତା ଓ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମନେ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି।
ଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ
ଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଶିକ୍ଷାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବଢୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ କିପରି ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ମିଳିବ ସେନେଇ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବେଆଇନ ଖଣି କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ ମାମଲା: କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ବେଆଇନ ଖଣି ବକେୟା ଆଦାୟ ମାମଲାର ଦ୍ରୁତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବେଞ୍ଚ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଗଠନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖଣିଜ ଦେୟ ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତ ମାମଲାର ଦ୍ରୁତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଞ୍ଚ ଗଠନ କରନ୍ତୁ । ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ମାମଲାର ଫଇସାଲ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଦି ଫଇସଲା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ହଟାଇବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।
ଲଣ୍ଡନରେ ଫଶିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ
ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଦୁନିଆର ଧାରଣା କିଭଳି ରହିଛି। ଏହାର ତାଜା ଉଦାହରଣ ବ୍ରିଟେନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତରେ ପହଁଞ୍ଚିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ଗାଡିକୁ ବ୍ରିଟିସ୍ ପୁଲିସ ହଠାତ୍ ରୋକିବା ସହ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଏତେ କଡାକଡି ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଏହା କୌଣସି ଏକ ‘ରୁଟିନ୍ ଚେକିଂ’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିହେବନି। ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଛବିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେଦେଖି ହେବ ଯେ, ବ୍ରିଟିସ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଚାରିଆଡୁ ଓ ଭଲ ଭାବରେ ନକଭିଙ୍କ କାରର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନା କୌଣସି ଭିଆଇପି ପ୍ରୋଟୋକଲର ପାଳନ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା କିମ୍ବା ଜଣେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଛାଡ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ବାସନୀୟତାର ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି।
ସରକାର ଗଢୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସହର
ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ସହର । ବଡ଼ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଶାସ୍ତାରେ ଘର ଆଉ ଜମି ପାଇବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ । ୯ ହଜାର ଏକର ଜମିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ବା ବିଡିଏ କରୁଛି ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋହିରିଆ ଛକ ନିକଟରେ ବିଡିଏ କରୁଛି ଏହି ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ । ଏନେଇ ଖୋଦ୍ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏହି ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସାଇଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ୪ଟି ଯାକ TP ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ।
ଓଏଏସ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ
ବୁଧବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS)ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଏବଂ ନୂତନ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରେନ ଗତିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓ ମେଲ୍ ଟ୍ରେନ ଯାତାୟାତରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ରାଜା ଆଠଗଡ଼ ଏବଂ ଯୋରନ୍ଦା ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ନନ୍ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନ ରୁଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଦୀପାବଳିକୁ ଐତିହ୍ୟରେ ସାମିଲ କଲା ୟୁନେସ୍କୋ
ଭାରତର ବଡ଼ ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ୟୁନେସ୍କୋର ଅମୂଲ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୟୁନେସ୍କୋ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୟୁନେସ୍କୋର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ସୋନିଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୋକିମ
ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଂକଟ ପିଛା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ଦୀର୍ଘନିନ ଧରି କୁହୁଳୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ୧୦ଟି ଜରୁରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି।