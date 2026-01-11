Top 10 News Today:ଜାଡ଼ ମାଡ଼ରେ କଲବଲ ହେଉଛି ପୂରା ରାଜ୍ୟ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 11, 2026, 09:02 AM IST

ଜାଡ଼ ମାଡ଼ରେ କଲବଲ ହେଉଛି ପୂରା ରାଜ୍ୟ
ରାଜ୍ୟରେ କଲବଲ କରୁଛି ଶୀତ। ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଉପର ବାରହାକମୁଡାରେ ପାରଦ ବିଯୁକ୍ତକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପାରଦ ସାମାନ୍ୟ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଶୀତ ବଢିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। 

ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ତୁଷାରପାତ
ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ରବିବାର ପାଗରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁତ ତଳେ ରହିବ। ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦିନସାରା ଶୀତ ଲହରୀ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ କିଛି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହେଉଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗଡିଲା ଇ-ବସ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗଡିଲା ଇ-ବସ। ଏଣିକି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ପାଇବେ ଇ-ବସ ସେବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଯୋଗ ଦେଇ ୨୫ ଇ-ବସକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟର ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୫ଟି ବସ ଚଳାଚଳ ହେବ। ଆଗକୁ ଆଉ ୨୫ଟି ଇ-ବସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ ଟର୍ମିନାଲ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। 

୧୩ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କୁଦୋପାଲି ପୁସ୍ତକ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କୁଦୋପାଲିର ବୀରତ୍ୱ ଗାଥାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ୧୮୫୭ ସଂଗ୍ରାମର ଏହି ଅନାଲୋଚିତ ତଥା ଅକୁହା କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଓ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଦି ସାଗା ଅଫ କୁଦୋପାଲି-ଦ ଅନସଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ ୧୮୫୭ ପୁସ୍ତକଟି ସ୍ପାନିସ, ବଙ୍ଗଳା, ପଞ୍ଜାବୀ, ଅହମିୟା, ମାଲାୟାଲାମ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ମରାଠୀ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭଳି ୧୦ଟି ଭାଷାରେ ଉନ୍ମୋଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। 

ରାଉରକେଲାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା
ରାଉରକେଲାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ।  ଆଜି ପହଁଚିବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖୋଜିବେ କାରଣ ।  ରାଉରକେଲାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।  ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଯାନ୍ତ୍ରୀକ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । କେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ ହେଲା ବିମାନ ତା’ର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ(ଡିଜିସିଏ)।  ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ବରରରୁ ରାଉରକେଲାକୁ ଅଭିମୁଖେ ଉଡାଣ ଭରିଥିଲା ଘରୋଇ ବିମାନ ।

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ
ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୬.୫ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଟୋବେଲୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅନେକ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୬.୭ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୬.୫ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ୫୨ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା, ଯାହା ହାଲମାହେରା ଦ୍ୱୀପର ଉତ୍ତର ଭାଗ ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ମାଲୁକୁ ପ୍ରଦେଶର ଟୋବେଲୋରେ ଅବସ୍ଥିତ।

ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଆମେରିକା
ଇରାନରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଇରାନ ସାମରିକ ଘାଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରୁଛି। ତଥାପି, ରଣନୀତି ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହମତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସାମରିକ ନିୟୋଜନ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗତିବିଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।

ଜୁଏଲଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଜେପି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର ହୋଇଛନ୍ତି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଓ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ଜୁଏଲଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ବିଜେପି ଜାତୀୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି ।

ନବୀନଙ୍କ ଚିନ୍ତା
ରାଜ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୋଦ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚାଷୀ ପ୍ରତାରିତ, ଅସହାୟ ଓ ହତାଶ। ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କାକର, ଶୀତରେ ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ନିଜ ଅମଳ ଧାନକୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କେବେ ଉଠାଇବେ?

ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଜଣେ ଅଟକ
ଶନିବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକ ଜଣକ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାଚୀର ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ନମାଜ ପାଠ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପରେ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା

Prabhudatta Moharana

