Top 10 News Today: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଭୋଟ ଦେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା, ବଢୁଛି ଜାଡ଼ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 11, 2025, 08:51 AM IST

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୯ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ
ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ ନମ୍ବର ୧ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୯ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତନାଘନା ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ସହିତ ପୁଲୱାମା ବିସ୍ଫୋରଣର ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସମ୍ପ୍ରତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡାକ୍ତର ଉମରଙ୍କୁ କାରରେ ଏକ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ i20 କାରଟି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୧୮ ମିନିଟରେ ବଦରପୁର ସୀମା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା।

ହାଇଆଲର୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ବର, କଟକ, ପୁରୀ
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ଓଡିଶା । ଭୁବନେଶ୍ବର, କଟକ, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ନୂଆପଡା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଲିସ ହାଇଆର୍ଲଟରେ ରହିଛି । ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ହାଇ ଆର୍ଲଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଂଚ କରି ଛଡାଯାଉଛି । ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି ୱାବି ଖୁରାନିଆ । ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ।

ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିହାର ଆଜି ଭୋଟ ଦେଉଛି। ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ। ପୁଣି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭୋଟରଙ୍କ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଥର ବି ତାହା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବୁଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମକ୍‍ ଭୋଟିଂ କରାଯାଇ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍‍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବୁଥ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ।

ଭୋଟ ଦେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା
ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଭୋଟ ଦେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମକ୍‍ ପୋଲ୍‍ ବା ଯାଞ୍ଚ ଭୋଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍‍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ଏବଂ ଭିଭିପ୍ୟାଟ ମସିନ୍‍ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍‍ ରହିଛି କି ନା ତାହାକୁ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ।  ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୋଟ ଦେଇଥାଆନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜେ ତେବେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇବା ଲାଗି ବିକଳ୍ପ ମସିନ୍‍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ୩୫୮ ବୁଥରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକାଳ ସାଢ଼େ ୫ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ରାଜ୍ୟରେ ଖସିଲା ପାରଦ
ବର୍ଷା ପରେ ଏବେ ଜାଡ଼ ମାଡରେ କଲବଲ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ୫ ସହରରେ ଶୀତର ମାତ୍ରା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି  ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ।

ଆମେରିକାର ପ୍ରତି ନାଗରିକଙ୍କୁ ୧.୭ ଲକ୍ଷ ଦେବେ ଟ୍ରମ୍ପ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର ତାଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ "ମୂର୍ଖ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଆମେରିକାକୁ "ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଦେଶ କରିଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଶୂନ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହିତ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଳ୍କ ରାଜସ୍ୱ "ସମସ୍ତଙ୍କୁ (ଉଚ୍ଚ ଆୟକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି!) ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୨ ହଜାର ଡଲାର ଲାଭାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

 କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ
ସୋମବାର ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ (JE)ଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଇ ଜୟନାରାୟଣ ବାଗଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୨୦୨୩-୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫଲ୍ସ ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆଳରେ ସରକାରୀ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୨୨,୧୬,୦୭୨/- ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର
ଭେଟେରାନ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

୨୭ରୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ
 ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମଗାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନରେରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।

ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ
ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି କୃଷି ଓ କୃଷକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କୃଷି ଓ କୃଷକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ । ଏହି ଅବସରରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ କୃଷି ମିଶନକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

Prabhudatta Moharana

