Top 10 News Today:୫ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1. ୫ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୮୦୦ ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ କରି ନୂଆ ସହର ପାଇଁ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ୧୫ ବର୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବବଂ ଏଥିରେ ୮ ହଜାର ୧୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
2. ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ୨୫ଟି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ
ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨୫ଟି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୧୪୯ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଫି’ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଫି’ ଆଦାୟ କରାଯିବ।
3. ୟୁରିଆ ସଂକଟ ମୁକାବିଲାରେ ବିଫଳ ସରକାର
ରାଜ୍ୟରେ ୟୁରିଆ ସଙ୍କଟକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସାର ମହଜୁଦ ରହିଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଏଣୁ ସାର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଓଗାଁରେ ଏପରି ଏକ ପାକ୍ସଠାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲଗାଇ ଲୋକେ ଧାଡ଼ି କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
4. ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମେଧାବୃତ୍ତି
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖ ଯାଏ ଏହା ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉଭୟ ସାମ୍ସ୍ ଏବଂ ଅଣ ସାମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଏହି ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି।
5. ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଅବକାରୀ ନୀତି
ରାଜ୍ୟରେ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆସିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ଡ୍ୟୁଟି, ଲାଇସେନ୍ସ ବଣ୍ଟନ, ଆବେଦନ ଫି’ ପ୍ରଭୃତିକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ନୀତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ୫ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଥିଲେ ବି ଏ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ।
6. ଆସିବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଜେଟ ଇଞ୍ଜିନ
ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଜେଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ସାଫ୍ରାନ ଏ ନେଇ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଭାରତର ଡିଆରଡିଓକୁ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜେଟ ଇଞ୍ଜିନ୍। ୧୨ ବର୍: ଭିତରେ ୯ଟି ଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ।
7. ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର
ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନେପାଳ ସୁପ୍ରିମେକାରଟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଚାରପତି ସୁଶିଳା କର୍କି। ୭୩ ବର୍ଷୀୟ କର୍କି ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେ ସେନା ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତରଣକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ।
8. ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ ଦାବି କଲେ ଯୁବବର୍ଗ
ନେପାଳର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଲଗାି ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯୁବାବର୍ଗ। ନିମ୍ନ ସଦନ ଭାଙ୍ଗି ତୁରନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ତିନି ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ସେଉଁ ନେତାମାନେ କ୍ଷମତାରେ ରହି ଅନେକ ଅର୍ଥ ଜମା କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
9.ସାରା ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏସଆଇଆର
ସାରା ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏନେଇ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ନ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଲାଗୁ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
10. ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ
ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ। ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶାୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
Add Zee News as a Preferred Source