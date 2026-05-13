Top 10 News Today:ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ କଟକରେ ଛୁରାମାଡ଼, ନୟାଗଡ଼ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ୪ ଗିରଫ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ କଟକରେ ଛୁରାମାଡ଼, ନୟାଗଡ଼ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ୪ ଗିରଫ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 13, 2026, 08:51 AM IST

ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ୩ ଗିରଫ
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଗୋଡ଼ିସାହି ଫାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡଳୀ ଛକରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ୩ ଗିରଫ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ଜଣ ଆଠଗଡ଼ ଓ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା। ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ କଟକରେ ଛୁରାମାଡ଼
କଟକ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଛୁରାରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ । ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼। ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଇମତିଆଜ। ମହମ୍ମଦ ଇମତିଆଜ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ବସିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଛୁରୀରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ମହମ୍ମଦ ଇମତିଆଜଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ହଜିଗଲା ଲଘୁଚାପ, ବଢିବ ତାତି
ମନ୍ନାର ଉପସାଗର ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଜଡ଼ିତ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅବପାତ ହେବାର କ୍ୱଚିତ୍ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ନୟାଗଡ଼ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ୪ ଗିରଫ
ଓଡଗାଁ ସହରର କଦଳୀବନ୍ଧରେ  ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ୪ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହାସହିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଜବତ ହୋଇଛି ।  ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଏହି ସୁଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ୍ ନାୟକ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ୨୪ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ୪ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ମହନ୍ତ ନାୟକ, ମାନସ ସାହୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ । ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହନ୍ତ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ପୋଲିସ  କହିଛି ।

୧୮ରେ ଆସିବେ ନୀତିନ ନବୀନ
 ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଆସନ୍ତା ୧୮ତାରିଖରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟ‌ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଶ୍ରୀ ନବୀନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ସଂଗଠନ) ମାନସ ମହାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ନିଟ୍‌-ୟୁଜି ବାତିଲ, ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ସିବିଆଇ
ପୁଣି ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ନ୍ୟାସ୍‌ନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (ଏନ୍‌ଟିଏ) ମେ ୩ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଟ୍‌-ୟୁଜି ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିବା ସହ ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ୭ରୁ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ଏନ୍‌ଟିଏ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ)କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି।

ନିନ୍ଦା କଲେ ନବୀନ
ପେପର ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା  ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD) ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି NEET-UG 2026 ବାତିଲକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଏକ ଗଭୀର ଆଘାତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।  ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପେପର ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ପରେ NEET-UG 2026 ବାତିଲ୍ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପବିତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଏକ ଗଭୀର ଆଘାତ।

ସୁନା ଉପରେ ସରକାର ଲଗାଇଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି
ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆବେଦନ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶରୁ ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଯାହା ସହିତ ନୂତନ ହାର ଆଜି ୧୩ ମଇ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁନା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ (BCD) ୫ ରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେସ୍ (AIDC) ୧ ରୁ ୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ, ଟେବୁଲ ଶୀର୍ଷରେ ଗୁଜୁରାଟ
IPL 2026ର 56ତମ ମ୍ୟାଚରେ, ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 82 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହା ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ସିଜନର 8ମ ବିଜୟ, ଯାହା ଶେଷ ଚାରିଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଇଛି। ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ ହରାଇ 168 ରନ କରିଥିଲା। 169 ରନର ଟାର୍ଗେଟର ଜବାବରେ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମାତ୍ର 86 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

