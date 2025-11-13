Advertisement
Top 10 News Today: ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ପଶ୍ଡିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:49 AM IST

Top 10 News Today: ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ପଶ୍ଡିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଅଘଟ। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ହାମର ଦୋଳି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ହଟାତ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଏହି ଦୋଳି। ଫଳରେ ୭୦ ଫୁଟ ଉପରେ ଝୁଲି ରହିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ହାମର ଦୋଳିର ମଟର ପୋଡି ଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଦୋଳି ସହିତ ସଲଗ୍ନ ବିୟରିଂ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଫଳରେ ଅଚାନକ ଦୋଳି ଝୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଅଟକି ରହିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ୭୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣ ଦର୍ଶକ ଝୁଲି କରି ରହିଥିଲେ ।

ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ
ଆଜି ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ। ବୁଧବାର ବାଲିଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଢାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ଉଦ୍‌ଯାପିତ ହେବ । ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଓ ଆଗ୍ରହ ତଥା ମେଳାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ କାରବାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।

ଆଜି ବନକଲାଗି ନୀତି
ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କଟକଣା ରହିବ। ବନକଲାଗି ନୀତି ଯୋଗୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ୪ ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର ୧୩ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ମାର୍ଗଶିର କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବନକଲାଗି  ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ l ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘ.୬.୦୦ ଟିକା ଠାରୁ ରାତ୍ର ୧୦.୦୦ ଘଟିକା ପ୍ରାୟ ୪ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ l ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ସମାପନ ହେବା ପରେ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। 

ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ପଶ୍ଡିମ ଓଡ଼ିଶା
ଶୀତର ମାତ୍ରା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଉତ୍ତର ଥଣ୍ଡା ପବନ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ ଶୀତର ମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି। ୨୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ୧୫ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରେ ପାରଦ ୧୦ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ୮.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ୮.୭ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ୩ ରୁ ପ୍ରାୟ ୬ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଭାବିକ ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। 

ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନ ଫଳ
ବିହାର ବିଧାନସଭାର ୨୪୩ ଆସନରେ ମତଦାନ ଶେଷ ପରେ ଏବେ ଭୋଟ ଗଣତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିସନ । ଏକଜିଟ୍‌ ପୋଲ ଆସିସାରି ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏକଜାଟ ପୋଲ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ବିହାର ଭୋଟ ଗଣତି ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୩୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ୪୬ଟି ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ୍‌
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ୍ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତଙ୍କୀ ମୁଜାମିଲ୍ ସକିଲର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଜେରା ବେଳେ ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍‌ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ମୁଜାମିଲର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନମ୍ବର ସହ ମେସେଜ୍‌ ଓ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାରେ ଜମ୍ମୁ, ହରିୟାଣା, ତାମିଲନାଡୁ ଲିଙ୍କ୍‌ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ କଲେଜକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ସଂପର୍କରେ ଅଧିକ ତନାଘନା ପାଇଁ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଏନ୍‌ଆଇଏର ଏକ ଟିମ୍‌ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।  

ଏଏସ୍‌ଓ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ
ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଏସ୍‌ଓ (ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍‌ ଅଫିସର) ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇ ୧୩ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୭ରେ ସାନି ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଏସ୍‌ଓ ପଦ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରିଲିମିନାରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ୭୧୧୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୭ରେ ନୂଆକରି ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା; ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଜବତ
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କୁପୱାଡା ଜିଲ୍ଲାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LoC) ରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଛଅଟି ଗ୍ରେନେଡ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେନା କହିଛି ଯେ ଜାବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ମିଳିଥିଲା ​​ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ସେନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶେଷ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀର ଜିଲ୍ଲାର ତଙ୍ଗଧାର ସେକ୍ଟରର ଜାବରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାହା ପରେ ଏକ ଆଡ୍ଡାରୁ ଛଅଟି ଗ୍ରେନେଡ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି । ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଲୁଚି ଥିବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

୨୫ ହଜାର କୋଟି ଅନୁମୋଦନ କଲା ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ
ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଉପାୟ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 25,060 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମିଶନ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଛଅ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 

ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଅପରାଜିତା
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କିମ୍ବା ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ଅଟକ ରଖାଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଲ୍ କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ।

Prabhudatta Moharana

