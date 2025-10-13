Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2959316
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News Today:ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳାଚକଟା ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:21 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today:ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳାଚକଟା ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା: ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୁଲିସ
ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ପୁଣି ୨ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଓ ସିମ୍ପୁ । ଉଭୟଙ୍କୁ ପୁଲିସ ରିଜର୍ଭ ବାରାକରେ ପୁଲିସ ମାରାଥନ ଜେରା କରୁଛି । ‌ସେହିପରି ପୀତବାସଙ୍କ କଲ୍‌ ଡିଟେଲସ ରିପୋର୍ଟରୁ ସନ୍ଦେହଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ୨ ମହିଳା । ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ପୁଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିୟମିତ ଭାବେ ସେମାନେ ପୀତବାସଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ‌ ସେମାନେ କିଏ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି କଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। 

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ: ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ୨୦ ତାରିଖ ଯାଏ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ । ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ପୂର୍ବରୁ ନାମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ନଭେମ୍ବର ୧୧ରେ ଭୋଟଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୧୪ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିବ ଫଳାଫଳ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ମାସେ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା । 

ଦୁର୍ଗାପୁର ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ୩ କୋର୍ଟଚାଲାଣ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଗାପୁରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ବରର ଏମ୍‌ବିବିଏସ୍‌ ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ମୋଟ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ପୁଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଜି ୩ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାପୁର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଜେରା ଚାଲିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଦୁର୍ଗାପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା:  ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ
ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା । ରବିବାର ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ରାତିରେ ଝିଅମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳାଚକଟା, ଏକାଧିକ ଆହତ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ହେତୁ ସିଡ଼ିରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 

ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫ୍‌ଗାନ ସୀମାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତି
ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଗତରାତିରେ ଭୀଷଣ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ନିକଟ ହେଲମଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ତାଲିବାନ ବାହିନୀର ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ୫୮ ପାକ୍‌ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ସାମରିକ ପୋଷ୍ଟ୍ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପାକ୍‌ ସେନା ୨୩ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସ୍ବୀକାର କରିଛି ଏବଂ ତାଲିବାନର ଦୁଇଶହ ସୈନ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି।

ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବ ମୌସୁମୀ
ସୋମବାରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏବେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ରେଖା ବାରଣାସୀ, ଜବଲପୁର, ଆକୋଲା, ଅହଲ୍ୟାନଗର, ଆଲିବାଗ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ୍‌, ତେଲେଙ୍ଗାନାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ। 

କଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ଆଉ ୪ ଗିରଫ
କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ ଆଉ ୪ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗିରଫ କଲା କଟକ ଦରଘା ବଜାର ଥାନା ପୋଲିସ । ପୂର୍ବରୁ ୯ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ ।

ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛାତ୍ର ଗିରଫ
ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛାତ୍ର ତଥା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କୋରାପୁଟ ଜିଆରପି ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଦୈତାରୀ ଖେମୁଣ୍ଡୁ । ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଭାବେ ପରିଚିତ । ରବିବାର ଦୈତାରୀକୁ କୋରାପୁଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।

ଆମେରିକାର ଏକ ବାରରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼; ୪ ମୃତ
ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ କ୍ୟାରୋଲିନାରେ ଥିବା ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ବାର୍‌ରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡି଼ଛି । ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏରେ ସେଣ୍ଟ ହେଲେନା ଦ୍ଵୀପର ୱିଲେସ୍ ବାର।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

US Tarriff
ଚୀନ-ଆମେରିକା ଟ୍ରେଡ ଓ୍ୱାର: ଟ୍ରମ୍ପ ନେବେ କି ୟୁ ଟର୍ନ
Bardhaman Railway Station Stampede
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳାଚକଟା, ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ
Bihar elections
Bihar Elections: ବିଜେପି 101, JDU 101, ଚିରାଗଙ୍କ ଦଳ 29 ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ବିହାର ପାଇଁ ଏନଡିଏର ଆସନ ବୁଝାମଣା ଓ ଦିନଯାକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର
Odia News
ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ- ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା