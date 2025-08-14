Top 10 News Today:ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ଦିବସ ପାଳୁଛି ଦେଶ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
1. ଆଜି ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମ୍ଭୋଧନ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଏହାକୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ଓ ଆକାଶବାଣୀରେ ପ୍ରସାର କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
2. ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ଦିବସ ପାଳୁଛି ଦେଶ
ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଭାରତ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି। ୧୯୪୭ରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ସାରା ଭାରତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ମନେ ପାଇଥାଏ ଏହି ଦିବସ। ଯେଉଁମାନେ ହି ବିଭାଜନ ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରାଣବଳୀ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିବସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି ଦେଶବାସୀ।
3. ବଢିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ପଞ୍ଜିକରଣ ତାରିଖ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ଋଣୀ ଏବଂ ଅଣଋଣୀ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ କୃଷି ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
4. ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେପି
କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ତଥା ସାଂସଦ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଦେଶର ନାଗରିକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଶର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଆଇଟି ସାଲ୍ ମୁଖ୍ୟ । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିକ ପରିବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଛି।
5. ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ ୭ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୭ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହିୀକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମ୍ୟୁଜିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଯଦିଓ ୨୦୨୩ରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କ୍ୟାଡର ଗଠନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏବେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ଅର୍ଥ ଓ ଆଇନ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗଙ୍କ ସ୍ୱିକୃତୀ ଲାଭ କରିଛି।
6. ସ୍ଥାପନ ହେବ ୩୮ଟି ମଣ୍ଡି
ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷି ବିପଣନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଲାଗି ୩୮ଟି ମଣ୍ଡି ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ୧୪ଟି ବୃହତ, ୧୭ଟି ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ୭ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣ୍ଡି ହେବ। ଏହି ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁମୁଖୀ ଗୋଦାମ ସୁବିଧା ସହ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ, ପରିବହନ, ଓଜନ, ମାପକ ସୁବିଧା ରହିବ। ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରିବଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ।
7. ନୂଆ ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ୮ଟି ନର୍ସିଂ କଲେଜ, ୨୧ଟି ଏଏନ୍ଏମ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା ନର୍ସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସରକାର ୭ଟି ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରେ ୭ଟି ନୂଆ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
8. ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ
ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
9. ୟୁକ୍ରେନ-ଋଷ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ
ୟୁକ୍ରେନ-ଋଷ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଆମେରିକା-ଋଷ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତାବିକ ବୈଠକକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ରାଷ୍ତଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ପରିଣତି ଭୟାନକ ହୋଇପାରେ। ଅପରପକ୍ଷେ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ଏହି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।
10. ଋଷକୁ ଆଲାସ୍କାରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଖନନ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିପାରେ
ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଋଷକୁ ଆଲାସ୍କାରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଖନନ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେରିକା ଋଷ ଉପରେ ଲାଗୁ ଥିବା କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।