Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2960719
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News Today:ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀ, ପୀଡିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:13 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today:ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀ, ପୀଡିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ଏସଓପି
ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍‌ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁର ବା ଏସଓପି । ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଏସଓପି । ଜମି ବିକ୍ରିର ସରଳୀକରଣ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଳାଶୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କିସମର ଜମି ଲାଗି ବିନା କୌଣସି ଅନୁମୋଦନରେ ହୋଇପାରିବ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍‌ ପଞ୍ଜିକରଣ । ଜଳାଶୟ କିସମ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍‌ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲଟ୍‌ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ । 

ପୀଡିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପୀଡ଼ିତା, ତାଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳା କମିଶନ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିବା ସହିତ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । 

ଡିସେମ୍ୱର ୨୪ରୁ ଧନୁଯାତ୍ରା
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ୭୮ ତମ ଆୟୋଜନ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।  ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ସବକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା, ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱରୋପ କରିଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

୯ କଲେଜ ଓ ୨ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟଳୟକୁ ମିଳିଲା ସହାୟତା
ରାଜ୍ୟର ୯ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ୨ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର   ତିନିକୋଟି ୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ‘ଆମ ଗୌରବ ଆମ କଲେଜ’  ଯୋଜନା ଅଧିକରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚହେବ।  ଏହି ପାଣ୍ଠି  ପାଠାଗାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା, କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ, ୱାଇ-ଫାଇ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ, ​​ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମେତ ବହୁବିଧ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀ: ଆସନ୍ତା ୨ରୁ ୩ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ନେବ
ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀ । ରାଜ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ- ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି । ଏ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା । ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁକି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଝଟକା ପବନ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦-୪୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।

ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଏମସି  କର୍ପୋରେଟର
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର କର୍ପୋରେଟରମାନେ   ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ  ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ବିଷୟରେ  ସେମାନେ  ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ  ବିକାଶ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ଭାରତ ଗସ୍ତରେ କାନା଼ଡା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ; ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ
କାନାଡାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିତା ଆନନ୍ଦ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗସ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ନୂତନ ଗତି ଦେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କାନାଡା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋ ସେୟାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, "କାନାଡା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିତା ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାରସ୍ପରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଶକ୍ତି, କୃଷି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।

ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ପୁରୀ ଠାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଷ୍ୟାଳି ବ୍ରତ ୨୦୨୫ ଆୟୋଜନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ସ୍ଥିତ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସ ଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ହବିଷ୍ୟାଳି ମା’ମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହବିଷିଆଳୀ ମା’ମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନୈତିକ ଶକ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅସ୍ମିତାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍‍ ପଞ୍ଜିକରଣ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 

ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ ନବୀନ
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦଳର ପଦଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍ଖ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଏକାମ୍ର-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୫୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟିରେ ଗଲେ ଡିଜିପି
ହରିୟାଣା କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ. ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ହରିଆଣା ସରକାର। ହରିଆଣା ସରକାର ଡିଜିପି ଶତୃଜିତଙ୍କୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମନୀତ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଭାଇ ଡିଜିପି ଶତ୍ରୁଜିତ କପୁରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବାରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ମୃତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଠିତ 31 ଜଣିଆ କମିଟି ଡିଜିପିଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ 48 ଘଣ୍ଟାର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲା। 

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Donald Trump
Donald Trump: ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା; ଭାରତ ଓ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭରପୁର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
baragarh dhanuyatra
ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା: ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଲାଗି ତତ୍ପର ହେଲା ପ୍ରଶାସନ
Higher Education Odisha
୯ କଲେଜ ଓ ୨ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟଳୟକୁ ସାଢ଼େ ତିନି କୋଟି ସହାୟତା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
CM Majhi
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ପୀଡିତା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସହିତ ଫୋନ୍ ରେ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha government
ରାଜ୍ୟରେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍‌ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା SOP