Top 10 News Today:ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଚିହ୍ନଟ, ନେପାଳରୁ ହଟିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Today:ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଚିହ୍ନଟ, ନେପାଳରୁ ହଟିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଚିହ୍ନଟ  ୧୮ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତୀକରଣ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରିକ୍ରିୟାରେ ମୋଟ ୨୧ ପ୍ରକାର ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିବ

Sep 14, 2025, 08:40 AM IST

Top 10 News Today:ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଚିହ୍ନଟ, ନେପାଳରୁ ହଟିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଚିହ୍ନଟ 
୧୮ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତୀକରଣ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରିକ୍ରିୟାରେ ମୋଟ ୨୧ ପ୍ରକାର ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। 

ମଣିପୁରରେ ମୋଦୀ
୨୦୨୩ ମସିହା ମଣିପୁର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆଜି ମଣିପୁର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଏହି ଅବସରରେ ମଣିପୁର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚୁଡାଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜିଲାରେ ୭ହଜାର ୩ଶହ କୋଟିର ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦୀ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିପୁର ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱର ଭୂମି । ମୁଁ ମଣିପୁରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ସଲାମ କରୁଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ୱେ ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମସି) ପକ୍ଷରୁ ହେବ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା । ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରୁ ୨୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୬୭ଟି ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ପାଇଁ ଜୋନ୍, ଓ୍ୱାର୍ଡ ଓ ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି ପାଇଁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା କରାଯିବ । 

ମ୍ୟାମାର ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଏୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ୧୯ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ପଶ୍ଚିମ ମ୍ୟାମାରର ରାଖିନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଜୁଣ୍ଟା ଏୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍‌ରେ ଅତି କମ୍‌ରେ ୧୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଶନିବାର ଏକ ଜାତିଗତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସାମରିକ ଜୁଣ୍ଟା ଶାସକ ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ଲଢ଼େଇରେ ନିୟୋଜିତ ଜାତିଗତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆରାକାନ ଆର୍ମି (ଏଏ) ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ (୧୫ରୁ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସ) ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଜୁଣ୍ଟା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଦୁଇଟି ୫୦୦ ପାଉଣ୍ଡର ବୋମା ପକାଯାଇଥିଲା। 

ଆସନ୍ତା ୧୫ରୁ ଫେରିଯିବ ମୌସୂମୀ!
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୂମୀ ବାୟୁର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 

ଜିରୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେ ଦିବସ ଅଭିଯାନ
"ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା" ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି  କେନ୍ଦୁଝର ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ “ଜିରୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେ” Zero Accident Day(ZAD) ବା ଶୂନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ୪୦ ଦେଶର କୂଟନୀତିଜ୍ଞ
୪୦ଟି ଦେଶର ଯୁବ ବୈଦେଶିକ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଅପରାହ୍ଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ‘ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍’ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ତୃତୀୟ ‘ଗ୍ଲୋବାଲ୍‌ ସାଉଥ୍‌ ୟଙ୍ଗ୍‌ ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍‌ସ ଫୋରମ୍‌’ରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଆଫ୍ରିକାର ୧୨ଟି, ଏସିଆର ୧୪ଟି, ୟୁରୋପ୍‌ର ୩ଟି, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ୧୩ଟି ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କୋଣାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଯାତ୍ରୀନିବାସଠାରେ ପୁରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଗୋପ ତହସିଲଦାର୍‌ ଅନିଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଅମିୟ କୁମାର ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। 

ନେପାଳରୁ ହଟିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ
ନେପାଳରେ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶନିବାର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା ଘଟିନଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଦେଶରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ଶନିବାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଛି। କଟକଣା ଉଠିଯିବା ପରେ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁ ସହର ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। 

ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଶନିବାର ମହିଳା ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତ-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୧-୧ ଗୋଲରେ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ଆୟୋଜକ ଚୀନକୁ ଭେଟିବେ। ଚୀନ୍ ତାର ଶେଷ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚରେ କୋରିଆକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। 

ଆଜି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ
ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କ ଅତି ତିକ୍ତ ରହିଥ‌ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ (ଟି-ଟ୍ରେଣ୍ଡି) ଦୁବାଇରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଆଉ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଦେଖୁବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ରବିବାର ରାତି ୮ଟାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

Prabhudatta Moharana

