Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3141291
Zee Odisha Top 10 News Today: ପାରାଦୀପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ମେଳି, ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 15, 2026, 09:16 AM IST

Trending Photos

ପାରାଦୀପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ମେଳି
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଓ କ୍ରସ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ସବୁ ଦଳ ଏବେ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ପାରାଦୀପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ମେଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।। ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ପାରାଦୀପ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭରେ ଥିବା ମେ ଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ତିନୋଟି ବସ ଯୋଗେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ପାରାଦୀପସ୍ଥିତ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଧାୟକମାନେ ମେ ଫେୟାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ବାଜା ବଜାଇ, ବାଣ ଫୁଟାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ।

ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ଅସହ୍ୟ ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ରବିବାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ୧୫ ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ୧୬ ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।

ଦେବଗଡ଼ ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୃତ
ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳ ବ୍ଲକ କୁଣ୍ଢେଇଗୋଳା ଥାନାର ଗରିଆପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା  ଟ୍ରିପଲ୍ ମର୍ଡରର ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଗରିଆ (୫୨)ର ଗତକାଲି ରାତିରେ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ସକାଳେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ୫୦ ଫୁଟ ଉପରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ପୁଲିସ ଓ ଦମକଳବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୁଲିସ୍ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଓହ୍ଲାଇ ନ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଡକାଯାଇ ଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ନୀତି ବିଳମ୍ବ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଆଚରଣ, ଜଣେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ନିଲମ୍ବିତ
ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ କେତେକ ସେବକଙ୍କ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ  ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତି ପ୍ରାୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଚଳାଚଳ କରିବ ନମୋ ଟ୍ରେନ
କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ନମୋ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ହେଲେ ଦୁଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଟ୍ୱିନସିଟିରେ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ସେବାକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନମୋ ଭାରତ ରାପିଡେକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।

ଆସୁଛି ଗ୍ୟାସ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ
ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ 'ନନ୍ଦା ଦେବୀ' ଏବଂ 'ଶିବାଲିକ୍' ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନଜରରେ ରହିଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁମ୍ବାଇ କିମ୍ବା କାଣ୍ଡଲାରେ ଜାହଜ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଦର ବଢାଇବ ଆକାଶ ଏୟାର
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଏୟାର ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଟିକେଟରେ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ କିମ୍ବା ତା'ପରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଟିକେଟରେ ୧୯୯ରୁ ୧,୩୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବ।

ଜୟନାରାୟଣ-ନବୀନ ମୁହାଁମୁହିଁ
ନବୀନ ଏବଂ ଜୟନାରାୟଣ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଘୋଡ଼ା ବେପାର ନେଇ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ବୋଲି ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରୁନୁ, ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ୍‌ ମାଗିଛୁ । ବିଜେଡି ବୁଡ଼ିଲା ଡଙ୍ଗା ସିଏ ଡଙ୍ଗାରେ କିଏ ବସିବ । ଏଥିରୁ ନବୀନ ପରାଜୟ ସ୍ବୀକାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି ବୋଲି ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ।

ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅତୀତରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ମୋତେ ଅଫର କରିଥିଲେ ନବୀନ । ମୋତେ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନେତା ପଠେଇଥିଲେ । ୩ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଠେଇ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି । ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ନବୀନ ମାହିର ବୋଲି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି । ଏବେ ବି ନବୀନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତାପ କହିଛନ୍ତି ।

ହିଂସାରେ ୩୪ ଗିରଫ
ବାରିପଦା ବହଳଦାରେ ରାସ୍ତାରୋକ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଘଟଣାରେ ୩୪ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୭ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୩୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ, ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଭଳି  ଦଫା ଲାଗିଛି । ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ । ପ୍ରଶାସନ ବୁଝାସୁଝା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏବଂ ୧୨ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

