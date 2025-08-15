Top 10 News Today:ଲାଲକିଲାରୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ପୁଣି ମେଟ୍ରୋ ଆଶା ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Today:ଲାଲକିଲାରୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ପୁଣି ମେଟ୍ରୋ ଆଶା ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:24 AM IST

Top 10 News Today:ଲାଲକିଲାରୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ପୁଣି ମେଟ୍ରୋ ଆଶା ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଦେଶ ପାଳୁଛି ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ
ଆଜି ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତ ତା’ର ୭୯ତମ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦେଶ ସାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ଏପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଶୈଳୀରେ କହିବୁ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେଉଁ ରେକର୍ଡ ଅଛି ଏବଂ କିଏ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ଦେଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ଥର ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି।

ଲାଲକିଲାରୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୭୯ତମ ସ୍ବାାଧୀନତା ଦିବସରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି, ମୁଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଅପରେଶନ ସିନ୍ଦୂରର ସାହସୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସଲାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ସାହସୀ ସୈନିକମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ପହଲଗାମରେ, ସୀମା ପାରରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆସି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପଚାରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ପିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦୋହଲି ଉଠିଥିଲା, ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

୫ ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ
ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ଓ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।ଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଭୋଗ ଛେକ ଆସିବା ପରେ କୃଷ୍ଣଜନ୍ମ ନୀତି ଶେ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପାତତଃସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ରାତି ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। 

କିସ୍ତୱାଡ଼ରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା : ୪୬ ମୃତ
ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର କିସ୍ତୱାଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଫଳରେ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଆସି ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇଛି। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ୨ ଜଣ ସିଆଇଏସ୍‌ଏଫ୍‌ ଯବାନଙ୍କ ସମେତ ୪୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ୧୨୦ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିସ୍ତୱାଡ଼ର ଚସୋତି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 

ପୁଣି ମେଟ୍ରୋ ଆଶା: ଗଠନ ହେବ ବୈଷୟିକ କମିଟି
ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବା ନେଇ ମଉଳି ଯାଇଥିବା ଆଶା ପୁଣିଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଏକ ବୈଠକରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପରେଖ ସଂପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ସିଏମ୍‌ପି(କମ୍ପ୍ରେହେନ୍‌ସିଭ୍ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପରେଖ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।

ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ନୂଆ ଉପସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି
ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE)ରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅମୁଲ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ଏବଂ ଚକ୍ରଧର ବେହେରାଙ୍କୁ ନୂଆ ଡେପୁଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପରିଷଦର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି।

ଏସସିବିରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ ଓପିଡି ଟିକେଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ
ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ ଓପିଡି ଟିକେଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ ସଙ୍ଗମ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଭି.ନରସିଂହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ କଟକ ସହର ସଂପର୍କିତ ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏସସବି ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଗୌତମ ଶତପଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାଖଲ ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ୨୪x୭ ଅନ୍‌ଲାଇନ ଓପିଡି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି।

Sirକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବେ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ୬୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର SIR ବିରୋଧରେ ଦାୟର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ୬୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ।

ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୀରଚକ୍ର
ଭାରତ ସରକାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସାମିଲ ଥିବା ବାୟୁସେନାର ଯବାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ୯ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ DGCAର ତାଗିଦ
ଭାରତର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚାଳନା ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଡିଜିସିଏ (DGCA) ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ ଲିମିଟେସନ (FDTL) ନିୟମର ଗୁରୁତର ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଚେତାବନୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ-ଲଣ୍ଡନ ଉଡ଼ାଣରେ ଅଧିକ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଏୟାରଲାଇନର ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ କ୍ରୁ ସିଡ୍ୟୁଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଯାଇଛି।

