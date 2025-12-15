Top 10 News Today: କଂଗ୍ରେସରୁ ମୋକିମ ବହିଷ୍କୃତ, ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Trending Photos
କଂଗ୍ରେସରୁ ମୋକିମ ବହିଷ୍କୃତ
ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବିଦା ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ମୋକିମଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କଲା ଏଆଇସିସି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ମୋକିମଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଘନ କୁହୁଡି
ସୋମବାର ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅ଼୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ଅନୁଯାୟୀ, ୱାଜିରପୁର, ରୋହିଣୀ ଏବଂ ଅଶୋକ ବିହାରର ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ହାରାହାରି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସର୍ବାଧିକ AQI ସ୍ତର, ଯାହା ଉପରେ ରିଡିଂ ସରକାରୀ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ପ୍ରବାହ
ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ବଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩.୧ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
୨ ବର୍ଷରେ ୧୧ ହଜାର ଶିଶୁ ନିଖୋଜ
ଶିଶୁ ନିଖୋଜରେ ଲାଗୁନି ରୋକ । ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କ ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ । ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ହତବାକ୍ ହୋଇଯିବେ । ବିଗତ ପ୍ରାୟ ୨ ବର୍ଷ ଭିତରେ ୧୧ ହଜାର ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ବି ୩ ହଜାର ଶିଶୁଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନି । ୨୦୨୪ ଜାନୁଆରିଠାରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ସମ୍ପର୍କିତ ୧୧ ହଜାର ୩୩୭ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮ ହଜାର ୩୬୨ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ହଜାର ୯୭୫ ଜଣଙ୍କର ପତ୍ତା ପାଉନି ପୋଲିସ।
ମେଘନାଦ ପାଚେରିରୁ ଝରୁଛି ପାଣି
ବିପଦରେ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ଅମଳର ଐତିହ୍ୟ ମେଘନାଦ ପାଚେରି । ପାଚେରୀରର କିଛି ଜାଗାରୁ ଝରୁଛି ପାଣି । ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଆନନ୍ଦବଜାରରେ ଥିବା ଡ୍ରେନରେ ଲିକେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଝରୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପୁଣି ଏକବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମେଘନାଦ ପାଚେରିର ଦୁଇତିନି ଜାଗାରୁ ପାଣି ଝରୁଛି । ଗତବର୍ଷ ବି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏଏସଆଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମେଘନାଦ ପାଚେରିର ଶିଉଳି ଛଡାଯାଇ ଗ୍ରାଉଟିଂ ହେବାପରେ ପାଚେରିରେ ଥିବା ପଥର ଫାଟକୁ ଯୋଡ଼େଇ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ପୁର୍ନବାର ମେଘନାଦ ପାଚେରିରୁ ପାଣି ଝରିବା ଯୋଗୁଁ, ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ଏଏସଆଇ ଏହାର ଜରୁରୀ ମରାମତି କରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ଭକ୍ତ ।
ଧର୍ମଶାଳାରେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ; ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ମାରପିଟ୍
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଧର୍ମଶାଳାରେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ଦିନରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ମାରପିଟ୍, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି । ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଓ ପ୍ରଣବଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଏକାଧିକ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆତଙ୍କୀର ନରସଂହାର
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀର ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ଦୁଇଜଣ ଗୁଳିଚାଳକ ୨୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଖେଳ ଚଳାଇ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଗୁଳିଚାଳକମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୪୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସ (NSW) ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ। ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନାଭିଦ ଆକ୍ରମ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି।
ନୂତନ ନବୀନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ନୀତିନ ନବୀନ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଓ ପରିଶ୍ରମୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା । ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୀତିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ମାଲକାନଗିରି ଘଟଣାରେ ୩ ଗିରଫ
ମାଲକାନଗିରି ଏମ୍ଭି ୨୬ ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ ବିବାଦ ପୋଡ଼ାଜଳା ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ଆଜି ୧୨ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ୬ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୋଟ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଧର୍ମଶାଳାରେ ଜିତିଲା ଭାରତ
ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୧୭ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜବାବରେ, ଦ୍ବିତୀୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ୨୫ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଭାରତ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି।