Top 10 News Today:ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରୀ, ସିରିଆ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରୀ
ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଉପବାସ ରଖି ଉପାସନା କରିବେ, ଉଜାଗର ରହି ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳିବେ । ଜପ, ତପ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେବେ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ
ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ପୈରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ଶିଖର। ସାରାଦେଶରେ ମହା ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଶିଖରରେ ଥିବା ଶୈବପୀଠରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୁର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ଜାଗର ଯାତ୍ରା।
ସିରିଆ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ
ସିରିଆରେ ଆମେରିକା ନୌସେନା ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ (ISIS) ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବୋମା ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଗତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 30ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ 10ଥର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ନିଜେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପଛର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି।
୪ ସହର ହେବ କମନ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍
ଓଡିଶାର ଏହି ୪ ସହର ହେବ କମନ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଶୁକ୍ରବାର ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ୪ ସହର ଯଥା ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ କମନ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ କମନ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ୍ କରାଯିବ। ଏହା ପରଠାରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ଆସିବ ବୋଲି ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା । ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରବାର ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଛତ୍ରପୁରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ ରେ ୭୪ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ୬୦ରୁ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଧବା ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
୨୦୨୬-୨୭ ଚିଠା ବଜେଟ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ: ୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିପାରେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍
ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଚିଠା ବଜେଟ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ବସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିପାରେ। କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ବଜେଟ୍ରେ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ସ୍ଥାପିତ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେନ୍ଦୁଝରରେ 'ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ' ଏବଂ ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଧୁନିକ 'ଡାଟା ସେଣ୍ଟର'ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଆପାରେଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ ଭାଇଭଉଣୀ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ।
ପୁଅକୁ ବିକିଦେଲା ବାପା
ନୀଳଗିରିରେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଜଣକ ଗରିବ ବାପା ଠାରୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ବିକ୍ରି କଥାକୁ ବାପା ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାନୁଥିଲା ବେଳେ ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସି ବରିସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି ।
କ୍ୟାବିନେଟରେ ୪ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ
ସାଳନ୍ଦୀ ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରେ ହେବ ଭୂତଳ ପାଇପ ଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ପାଣି ୧୫ ହଜାର ୮୬୭ ଏକର ଜମିକୁ ଦେବ ସେଚ ସୁବିଧା। ନିର୍ମ।ଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ ୩୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଉପକୃତ ହେବେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ଔପଦା, ବାହାନଗା, ନୀଳଗିରି, ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ଚାଷୀ। ସମନ୍ବିତ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଳନ୍ଦୀ କେନାଲ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣରେ ୯ଟି ଯୋଜନା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଥିରୁ ୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଟେଣ୍ଡରକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୪ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୩ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ସାଳନ୍ଦୀ ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରେ ଭୂତଳ ପାଇପ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ୩ଟି ଟେଣ୍ଡର ରହିଛି।
ଆଜି ଭାରତ- ପାକ ହାଇଭୋଲଟେଜ ମ୍ୟାଚ
ରବିବାର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ । ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପର ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ସାରା ବିଶ୍ବର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କଲୋମ୍ବୋରେ ପ୍ରେସମିଟରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନିଜର ପ୍ଲାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଭିନ୍ନ ଏକ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ସ୍ପିନର ଉସମାନ ତାରିକଙ୍କୁ କିଭଳି ସାମ୍ନା କରିବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜର ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି କି, ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଉସମାନ । ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୫ ରନ୍ ଦେଇ ୪ ଓ୍ବିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।