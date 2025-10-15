Top 10 News Today:ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁଲା ଶୀତ, ଜଳିଗଲା ବସ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Trending Photos
ଏବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ
ଭାରତରେ ଏ ବର୍ଷ ସାଙ୍ଘାତିକ ଥରାଇବ ଜାଡ଼। ୧୧୦ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହା ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନି ଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଅନୁମାନ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଯେ ଏବେଠାରୁ ଉପରିସ୍ଥ ହିମାଳୟର ୮୫% ଅଂଶ ବରଫାବୃତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇମାସ ପରେ ଘଟିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ‘ଲା ନୀନା’ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁ ଗୁ ଏଥର ଦୁଇମାସ ଆଗରୁ ଏହା ଘଟୁଛି। ୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ବୁଧବାର ସକାଳ ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ।
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁଲା ଶୀତ
ଓଡିଶାରୁ ମୌସୁମୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଁଲା ଶୀତ l ବର୍ଷା ଛାଡିବା ପରେ ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶୀତ l ଘାସରରେ କାକର ବିନ୍ଦୁର ସ୍ପର୍ଶ ଶୀତ ଆଗମନର ସଂକେତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ହାଲୁକା ଶୀତର ଲହରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି l ସାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଛି କୁହୁଡି l ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ l ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା ନେଇ ଅକାଳନ କରାଯାଉଛି l
ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ
ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହୀ ନୀତି ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାଠାରୁ ରାତ୍ର ୧୦ଟା ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟାନ
ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏପରିକି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଫୋନ୍ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ସାନଘଗରାରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ର: ଶୋଭା ପାଇବ କାକ୍ଟସ୍
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରର ସାନଘାଗରାଠାରେ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ମିଳୁଥିବା ଅର୍କିଡ ଶୋଭା ପାଇବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏନେଇ ଲୋକସେବା ଭବନ ଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ହେବ ଯାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର
ଆଗକୁ ଶୀତଋତୁ। ପୁରୀରେ ଗହଳି ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ନୂତନ ଯାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ପରିସରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦରର୍ଶନ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଖୋଲା ଯାଉଥିଲା। ବାକି ସମୟରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୬୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଭୂପତି, ଅଭୟ ଏବଂ ସୋନୁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ବରିଷ୍ଠ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) ନେତା ମଲ୍ଲଜୋଲୁ ଭେଣୁଗୋପାଳ ରାଓ ଅନ୍ୟ 60 ଜଣ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭେଣୁଗୋପାଳ ରାଓ ବୁଧବାର ଗଡଚିରୋଲିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଗ୍ରାପ-୧
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆରରେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ GRAP (ଗ୍ରାପ୍) ର ଷ୍ଟେଜ-୧ ଲାଗୁ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟକଣା ରହିବ। ଏହା ଅନୁସାର କାଠ ଓ ଅଳିଆ ଜଳାଇବା ଉପରେ ରୋକ ରହିବ। ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। CAQM ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ୨୧୧ ଓ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲା। ଅନୁମାନ ରହିଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ରହିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ୍ୟୁଆଇର ଲେବଲ ୨୦୦ ପାର କରିଛି।
ଯୋଧପୁରରେ ଜଳିଗଲା ବସ, ୨୦ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରରେ ଜଳିଗଲା ବସ । ୨୦ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତଦଗ୍ଧ । ଯୋଧପୁର ରାଜପଥରେ ଏକ ଭୟାନକ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜୈସଲମେରରୁ ୨୦ କିଲୋମିଟର୍ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ୱାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ରେ ହଠାତ ନିଆଁ ଲାଗି ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି । ବସ୍ରେ ୫୭ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅଧିକାଂଶ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ବିହାର ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା; ୭୧ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲା ବିଜେପି
ବିଜେପି କଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା । ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାରେ ୭୧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି । ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ତାରାପୁର ସିଟରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ବିଜେପି । ସେହିପରି ରାମ କୃପାଳ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳ ଦାନାପୁର ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ।